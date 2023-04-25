Capixaba realiza sonho de cantar com Wesley Safadão em show; veja vídeo

Thiago Cunha realizou o sonho de cantar com Wesley Safadão em festival realizado em Itapemirim Crédito: Acervo pessoal

Morador de Muqui, o cantor e compositor Thiago Cunha, de 18 anos, realizou um sonho de infância: dividir o palco com Wesley Safadão e, de quebra, cantar uma música de sua autoria ("Desliga o Celular", ainda inédita) ao lado do ídolo.

O feat aconteceu no último sábado (22), durante a 1ª Edição do "I Love Festival", em Itaoca (Itapemirim), região Sul do Espírito Santo. Dê uma espiada nos vídeos que andam circulando pela internet.

"Escrevei em um cartaz: 'Meu sonho é cantar com você, me dê essa oportunidade!'. As pessoas ao meu lado me ajudaram a divulgar e Safadão acabou vendo. Ele me chamou para o palco, dizendo: 'Não precisa levar esse cartaz para casa, vem cantar comigo'", exalta Thiago, afirmando que a ficha ainda não caiu.

"Me inspiro nele para compor minhas músicas ('Desliga o Celular' foi feita em homenagem a Safadão) e acompanho sua carreira desde a época da banda Garota Safada. Esperei a vinda dele ao Estado por seis meses", enfatiza Thiago, dizendo que a repercussão da performance está sendo pra lá de positiva.

"Muitas pessoas estão me elogiando, até gente que não acreditava que eu cantava e escrevia música (risos). Estou até recebendo convites para me apresentar. Este fim de semana, canto em uma festa particular na minha região", comemora o artista, que informou a "HZ" ter um repertório de mais de 100 músicas escritas.

"Apenas duas estão registradas. A primeira, 'Ninguém Tem', foi gravada e está disponível no YouTube e Spotify. A segunda, 'Na Onda', deve ser lançada em junho. As duas são do gênero forró, que curto desde criança".

Os planos são ambiciosos. "Estou na expectativa de gravar o clipe de 'Ninguém Tem' durante a Festa de São João de Muqui, que acontece em julho. Também quero começar a me apresentar na noite e estou à procura de um empresário. Recebi algumas propostas. Espero que a repercussão do show em Itapemirim faça com que Wesley Safadão tope gravar uma música escrita por mim, meu maior sonho", suspira.

Cursando o primeiro período de Agronomia no campus de Alegre, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Thiago Cunha diz que o desejo de seguir carreira artística não vai atrapalhar os estudos acadêmicos.