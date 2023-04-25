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Stand-up

Sucesso no TikTok, Giovana Fagundes volta a Vitória pra shows de humor

Atriz e humorista se apresenta no sábado (29) e no domingo (30), na capital capixaba. Ingressos estão à venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 08:00

A atriz e comediante Giovana Fagundes
A atriz e comediante Giovana Fagundes Crédito: Divulgação
Com 1 milhão de fãs no TikTok e 685 mil seguidores no Instagram, Giovana Fagundes volta ao Espírito Santo para duas apresentações de seu humor ácido. Serão dois shows diferentes de stand-up a serem apresentados no sábado (29) e domingo (30), no Vix Comedy Club, na capital capixaba.
Além de muita comédia, as apresentações garantem uma pitada de ironia, boas doses de sarcasmo e alegria característicos da atriz, que é sucesso nas redes sociais.
No dia 29, a humorista sobe ao palco com o espetáculo "A história que nos contaram", com uma abordagem direta e cômica sobre como lidar com os padrões de comportamento da sociedade. Neste primeiro show, ela ainda vai contar outras histórias sobre temas como descobrimento do Brasil, racismo, casamento e sexo.
No domingo (30), o show "Orgulho do Papai", que ainda tem entradas disponíveis. Nesta apresentação, Giovana vai abordar, com ironia, temas como aceitação familiar em relação às suas escolhas profissionais, pessoais e sua liberdade. Com tantas divergências sobre a filha que Giovana é e a que seus pais gostariam que fosse, a atriz não podia deixar barato: pegou seu deboche e acidez para fazer de tudo isso uma grande piada que promete boas gargalhadas para os capixabas.

SERVIÇO

  • Giovana Fagundes em “A história que nos contaram”
  • Quando: sábado (29), às 20h
  • Onde: Vix Comedy Club - Rua 7 de setembro, 269, Centro de Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (lote único), à venda no site vixcomedyclub.com (COMPRE AQUI)
  • Classificação: 16 anos
  • Giovana Fagundes em “Orgulho do Papai”
  • Quando: domingo (30), às 20h
  • Onde: Vix Comedy Club - Rua 7 de setembro, 269, Centro de Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (lote único), à venda no site vixcomedyclub.com (COMPRE AQUI)
  • Classificação: 16 anos

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