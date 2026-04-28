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Bodyboarding

Capixabas garantem ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Surfe

Maylla Venturin levou a melhor sobre Maíra Viana na grande final

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 17:37

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

28 abr 2026 às 17:37
Jogos Pan-Americanos de Surfe
Jogos Pan-Americanos de Surfe Reprodução / Sesport


O Espírito Santo foi destaque internacional nas ondas dos Jogos Pan-Americanos de Surfe, disputados em Playa Venao, no Panamá. Representando o Brasil na modalidade bodyboarding, Maylla Venturin e Maíra Viana protagonizaram uma final 100% capixaba, nesta segunda-feira (27), garantindo ouro e prata para o país, respectivamente.


Na disputa final feminina do bodyboarding, Maylla Venturin levou a melhor sobre Maíra Viana, somando 11,57 pontos, contra 9,93 da conterrânea, garantindo a medalha de ouro e mais um título expressivo em sua carreira.


Foi uma trajetória incrível que tive dentro da competição. Desde as primeiras baterias, vim crescendo no evento, me acostumando com as ondas. E, no final, deu tudo certo. Estou muito feliz. Fiz uma grande apresentação na decisão, escolhi duas boas ondas, que me garantiram o ouro. E fomos medalhas de ouro e prata. Então, o Brasil e o Estado estão muito bem representados”, destacou Maylla.


A dobradinha capixaba reforça o retrospecto positivo das duas bodyboarders nos Jogos Pan-Americanos de Surfe. Em 2024, no Peru, Maylla conquistou o ouro e Maíra ficou com o bronze. Já na edição do ano passado, realizada na Guatemala, Maíra garantiu a prata, enquanto Maylla subiu ao pódio com o bronze.


A competição segue até domingo (03) e ainda conta com a participação de outro capixaba: Alexandre Escobar, que representa o Brasil na modalidade longboard.


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