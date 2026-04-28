Capixabas garantem ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Surfe





A dobradinha capixaba reforça o retrospecto positivo das duas bodyboarders nos Jogos Pan-Americanos de Surfe. Em 2024, no Peru, Maylla conquistou o ouro e Maíra ficou com o bronze. Já na edição do ano passado, realizada na Guatemala, Maíra garantiu a prata, enquanto Maylla subiu ao pódio com o bronze.





A competição segue até domingo (03) e ainda conta com a participação de outro capixaba: Alexandre Escobar, que representa o Brasil na modalidade longboard.



