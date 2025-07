Condição rara

Síndrome nefrótica: entenda o que é a doença rara da filha de Junior Lima

A síndrome nefrótica é uma condição em que os rins deixam de reter as proteínas corretamente e passam a eliminá-las pela urina em grandes quantidades

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:15

Junior Lima e Mônica Benini revelaram que a filha Laura tem uma doença grave Crédito: Reprodução @junior_oficial

Junior Lima e Monica Benini revelaram na manhã desta terça-feira, 22, que a filha Laura, de três anos, tem uma doença grave. A criança foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.>

"Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!".>

Os pais aproveitaram para alertar os seguidores. "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. Por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente".>

Entenda a doença

A nefrologista pediátrica⁣ Raniely Bullerjhan Schmidt⁣ explica que a síndrome é uma condição em que os rins deixam de reter as proteínas corretamente e passam a eliminá-las pela urina em grandes quantidades. "Essa perda provoca desequilíbrio no corpo, principalmente inchaço, porque a proteína ajuda a manter o líquido nos vasos sanguíneos. Sem ela, esse líquido 'escapa' para os tecidos, causando edema".>

>

Os principais sinais da síndrome nefrótica em crianças são o inchaço, principalmente ao redor dos olhos (por isso no início do quadro é muito comum ser confundido com alergia), barriga e pernas; xixi com espuma; além do ganho rápido de peso, por conta da retenção de líquidos.>

A médica conta que o diagnóstico é feito por meio de exames de urina e de sangue. A análise da urina mostra a perda excessiva de proteínas, e os exames de sangue costumam revelar a queda da albumina, uma proteína importante do corpo. "Na literatura não temos uma definição de cura".>

⁣ Raniely Bullerjhan Schmidt⁣ explica os sintomas da doença Crédito: Divulgação ⁣ Raniely Bullerjhan Schmidt⁣

A maioria das crianças com síndrome nefrótica costumam responder bem ao tratamento e entram em remissão completa e têm uma vida normal. Em alguns casos, a síndrome pode voltar em episódios chamados de recidivas ⁣ Raniely Bullerjhan Schmidt⁣ Nefrologista pediátrica

O tratamento inicial é feito com corticoides, geralmente por via oral, para controlar a perda de proteínas. "Além disso, orientamos dieta com menos sal, alimentação saudável. Quando não há resposta inicial ou acontecem muitas recidivas, outros medicamentos imunossupressores podem ser necessários", comenta a nefrologista pediátrica⁣.>

Com o tratamento e o acompanhamento adequados, a grande maioria das crianças com a doença leva uma vida normal, frequenta a escola, brinca e se desenvolve bem. "No tratamento inicial pelo uso de medicamentos que diminuem muito a imunidade, alguns cuidados são necessários como evitar contatos com pessoas doentes, além de evitar alguns tipos de vacinas", finaliza.>

