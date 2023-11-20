Redes sociais: veja 6 riscos da distorção da realidade e o que fazer

A busca pela perfeição estética, muitas vezes impulsionada pelas redes, é uma das maiores preocupações atualmente Crédito: Shutterstock

As redes sociais vêm afetando diretamente o modo como percebemos o mundo. A busca pela vida perfeita, a espetacularização e a pressão pelo corpo considerado padrão ganharam ainda mais força com o avanço da tecnologia e a criação de novas ferramentas com os filtros de redes sociais. Essa nova forma de percepção do mundo, visto de uma tela de celular, estimula a insegurança, a constante comparação com o outro e a busca por aprovação externa, um solo fértil para o desencadeamento de doenças mentais.

“O mundo digital tem um impacto cada vez mais negativo, distorcendo a nossa percepção da realidade, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente em jovens e adolescentes. A necessidade de aprovação por meio de métricas de engajamento, a beleza inatingível com o uso de filtros, os comentários negativos, tudo isso acaba prejudicando a autoestima, gerando sentimentos de inadequação ou mesmo criando uma ansiedade em relação à imagem”, destaca o psiquiatra João Paulo Cirqueira.

A busca pela perfeição estética, muitas vezes impulsionada pelas redes, é uma das maiores preocupações atualmente. Historicamente, o Brasil sempre figurou no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS), hoje o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking . Além disso, pesquisa recente realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) também aponta um enorme crescimento de 390% na busca por procedimentos estéticos no país.

Essa nova forma de ver o mundo e ser visto, por meio da lente virtual, afeta por completo a percepção da realidade, levando principalmente os jovens a entrar em uma corrida desleal pela perfeição. O psiquiatra destaca seis consequências dessa busca desenfreada pela perfeição e idealização nas redes sociais:

Comparação social: as redes sociais frequentemente exibem vidas ideais, gerando comparações e sentimentos de inadequação.



Dismorfia corporal: a preocupação excessiva e crônica com supostos defeitos físicos podem levar a uma visão distorcida e negativa do próprio corpo.



Pressão por aprovação: métricas de engajamento criam pressão constante por validação e sensibilidade às reações online.



Comentários negativos: críticas prejudicam a autoestima e a sensopercepção.



Isolamento: as redes sociais podem levar ao isolamento social, apesar da aparente conexão, principalmente em jovens e adolescentes que se sentem inadequados diante de vidas editadas e padrões de beleza.



Ansiedade e depressão: essa constante corrida para atingir a perfeição pode gerar pressão para corresponder a esses padrões irreais, criando um ciclo de ansiedade e tristeza.

Para quem busca fugir desse mundo irreal, a recomendação é ao identificar esses padrões de pensamento distorcidos deve-se buscar ajuda para substituí-los por pensamentos mais realistas e saudáveis. Alguns tratamentos e abordagens na área da saúde mental podem contribuir.

O psiquiatra João Paulo Cirqueira diz que as redes sociais podem levar ao isolamento social Crédito: Divulgação

"O acompanhamento psiquiátrico pode auxiliar a promover essa consciência ajudando a enfrentar os desafios online com mais resiliência e criar uma base sólida para o equilíbrio mental em um mundo digital em constante evolução" João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

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