Rapper Hungria faz hemodiálise durante internação; entenda o procedimento

O cantor deu entrada no hospital com dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quando o corpo produz muito ácido e não consegue eliminar pelos rins

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:48

Hungria fez hemodiálise após suposta ingestão de bebida adulterada Crédito: Reprodução @Hungria_oficial

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, foi internado ontem num hospital em Brasília. Ele foi internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada.

Segundo o primeiro boletim médico, o cantor deu entrada no hospital com dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quando o corpo produz muito ácido e não consegue eliminar pelos rins. Esses sintomas são similares aos de alguém intoxicado por metanol. O rapper foi levado à UTI para fazer hemodiálise após suposta ingestão de bebida adulterada.

Segundo informações publicadas no Splash, do UOL, Hungria está passando por uma hemodiálise de quatro horas e deve tomar outros medicamentos após o procedimento. "Ele está na UTI porque precisa de um aparato melhor, precisa de aparelhos melhores, de um cuidado mais intensivo devido à suspeita de intoxicação", disse o irmão Leandro Hungria. O músico também foi submetido a um tratamento com etanol.

A hemodiálise é um procedimento que filtra e limpa o sangue quando os rins não conseguem mais realizar essa função, removendo resíduos e excesso de líquidos e controlando a pressão arterial. Geralmente ela é indicada para casos de insuficiência renal aguda ou crônica grave e utiliza uma máquina que funciona como um rim artificial para realizar o processo de filtração do sangue através de uma membrana especial.



"No caso da intoxicação por metanol, o sangue passa por um filtro, é filtrado e devolvido para o paciente, com metanol e seus metabólicos eliminados, além de corrigir alguns distúrbios no sangue que ocorrem nesse tipo de intoxicação", explica o nefrologista Sergio Gobbi, da Rede Meridional.

O médico diz que no caso de intoxicação, a quantidade de sessões de hemodiálise vai depender da resposta clínica e laboratorial do paciente. E sobre como o paciente fica após o procedimento, Sergio conta que no caso da intoxicação por metanol, vai depender muito da quantidade ingerida, do tamanho e do metabolismo do paciente. "E também do tempo que foram instituídas as medidas e da ação dos metabólicos do metanol".

Hungria apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.



