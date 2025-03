Carnaval

O que comer antes de ir pro bloquinho? Especialistas dão dicas

Antes de sair de casa, invista em um café da manhã reforçado com proteínas, carboidratos e frutas ricas em água

A banana é fonte de energia rápida, rica em potássio e essencial para a função muscular. (Shutterstock )

O carnaval começou. E para aproveitar os dias de folia nos bloquinhos de rua, cuidar da saúde é fundamental. O corpo precisa de atenção especial para aguentar a maratona de festas, com horas no sol ou noites viradas.

Antes de sair de casa, invista em um café da manhã reforçado com proteínas (ovos ou iogurte natural), carboidratos (pão ou tapioca) e frutas ricas em água, como melancia ou laranja. “Evite frituras e alimentos muito gordurosos, que dificultam a digestão e aumentam o cansaço. Não pule nenhuma refeição, e dê preferência para carnes magras, grelhadas, assadas ou cozidas, que contêm menos gordura e são mais fáceis de serem digeridas. Consuma frutas, verduras e legumes, para que você esteja em dia com a ingestão de vitaminas e sais minerais. Consuma alimentos ricos em vitamina C, como acerola e laranja, e mantenha uma boa higiene para evitar viroses”, orienta a nutricionista Tathiely Poleze, do Vitória Apart Hospital.

O médico nutrólogo Durval Ribas Filho diz que para aproveitar a folia, é preciso ter energia e cuidados essenciais como dormir pelo menos algumas horas, para ajudar na reparação do corpo; manter uma alimentação equilibrada; hidratar-se adequadamente e consumir bebidas alcoólicas com moderação. "Se a ressaca chegar, a melhor estratégia é ingerir bastante líquido, optar por uma alimentação leve e, se necessário, recorrer a medicamentos para aliviar os sintomas".



O que comer antes e durante a folia Batata-doce – Fornece energia gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose. É rica em fibras, o que prolonga a saciedade o manganês auxilia no metabolismo energético. Em chips assados é um lanche prático. Tapioca – Um ponto positivo é ser um alimento de fácil digestão. Assim se ganha energia, com rapidez e não se sobrecarrega o estômago. Banana – Fonte de energia rápida, rica em potássio, essencial para a função muscular, prevenir as incômodas cãibras e acelerar a recuperação depois da folia. Açaí – Sem exageros. Se consumido sem açúcar, é ainda melhor, pois é um alimento calórico. Os carboidratos, antioxidantes e gorduras boas garantem energia por mais tempo e combatem os radicais livres, gerados pelo esforço físico.

Hidratação

Beba água ao longo do dia e intercale com água de coco ou bebidas isotônicas para repor os eletrólitos perdidos no calor. Quando ficamos muitas horas pulando e dançando, devido ao calor e suor, de uma forma geral, perdemos líquidos e sais minerais como sódio, potássio e magnésio. É importante beber diariamente de 2 a 3 litros de água. Lembre-se que bebidas alcoólicas não hidratam, na verdade elas contribuem para a desidratação.



“Evite beber água só quando sentir sede. A desidratação já está acontecendo! Modere no álcool e, se beber, alterne com água para evitar a desidratação. Dê atenção aos eletrólitos – além de água de coco, você pode fazer um soro caseiro com água, sal e açúcar para se recuperar. Aposte em sucos verdes para repor vitaminas e ajudar na recuperação”, indica Tathiely.

