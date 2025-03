Folia

Médicas alertam sobre riscos para saúde dos olhos durante carnaval

É importante usar produtos de qualidade e evitar que partículas entrem nos olhos

4 min de leitura min de leitura

Quando aplicados próximo aos olhos, podem causar arranhões na córnea e ser a porta de entrada para vírus e bactérias. (Shutterstock/ Serg Zastavkin)

A folia já começou. E o carnaval traz as fantasias, maquiagens coloridas e muito glitter nas festas e blocos nas ruas das cidades. Mas para brincar no carnaval, os foliões devem tomar cuidado redobrado com os olhos.

A oftalmologista Flávia Sardenberg, do Centro Capixaba de Olhos, alerta sobre o uso de maquiagem, glitter e outros acessórios em contato com os olhos. O glitter e a maquiagem colorida podem ser divertidos, mas é importante usar produtos de qualidade e evitar que partículas entrem nos olhos. Quando aplicados próximo aos olhos, podem causar arranhões na córnea e ser a porta de entrada para vírus e bactérias. Elas podem causar desde uma irritação ocular até problemas mais sérios, como uma úlcera na córnea.

Para não correr riscos, o ideal é evitar usar glitter e purpurinas na região dos olhos. “É fundamental remover completamente a maquiagem ao final do dia para evitar irritações e possíveis lesões oculares”, orienta a especialista. Também para a prevenção de infecções oculares, evite compartilhar produtos de maquiagem, como delineadores, sombras e cílios postiços.

O glitter é feito de pedaços de materiais como plástico copolímeros, folhas de alumínio, dióxido de titânio, óxido de ferro, oxicloreto de bismuto ou materiais pintados em metálico. Embora as partículas sejam muito pequenas, elas podem causar problemas se entrarem em contato com os olhos.

Entre os principais problemas que o glitter pode causar estão irritações, coceira, olhos vermelhos, sensação de areia no olho e um possível embaçamento da visão. O ideal é usar um glitter indicado para a maquiagem. “Embora ele não seja isento de causar irritações, é mais garantido que seja um produto oftalmologicamente testado”, diz a oftalmologista Marilia Vilas Boas, do Hospital de Olhos Vitória.

Outro alerta é em relação aos produtos usados para colar o glitter. “Há no mercado colas específicas para cada região do corpo. A cola de cílios pode ser indicada, desde que seja dermato e oftalmologicamente testada. Fixadores de sombra, que são menos corrosivos, podem ser uma boa opção”, diz Marilia.

Na hora da aplicação do glitter nas pálpebras o recomendando é deixar os olhos bem fechados por alguns minutos até que a cola seque e o produto fixe melhor na pele. “Se por acaso cair glitter no olho e causar irritação, o ideal é não coçar e lavar imediatamente com água corrente ou soro fisiológico. Se a região permanecer irritada, procure atendimento médico”, alerta a médica.

Cílios postiços

Os cílios postiços também precisam de cuidados para não comprometer a saúde dos olhos. Higienize bem as mãos antes de colocar os cílios. "Tenha cuidado para que a cola não entre em contato com os olhos na hora da aplicação", diz a médica.

Flávia Sardenberg explica os cuidados com os olhos. (Flávia Sardenberg)

Para evitar o risco de contaminação por bactérias, não recoloque cílios já utilizados Flávia Sardenberg • Oftalmologista

E com relação aos cílios de LED e outros acessórios luminosos, é essencial usá-los com moderação e atenção. Evite que a luz dos cílios de LED entre diretamente nos olhos, pois a exposição prolongada à luz intensa pode causar desconforto e irritação.

Depois da folia, use um demaquilante específico para a região. Assim, você remove toda a cola. E não se esqueça de lavar o rosto com bastante água.

Espuma de carnaval

Evite qualquer contato do produto com os seus olhos e, quando estiver se divertindo, nunca dirija o jato de espuma para a região do rosto de ninguém. “Em caso de contato com os olhos, a orientação é lavar abundantemente o local com água potável ou água mineral”, recomenda Flávia.

E para quem faz uso de lentes de contato, muita atenção, pois elas são porta de entrada para fungos e infecções. “Não se deve dormir com essas lentes, porque o risco de infecção aumenta”. Flávia aconselha pôr as lentes antes de fazer a maquiagem e tirá-las antes de removê-la. Isso evita a contaminação das lentes.

Hidratação e proteção

E vale lembrar das altas temperaturas e o forte calor. Intensifique o uso de viseiras, bonés e chapéus para proteger os olhos. E dê preferência a filtro solares formulados para quem pratica esportes. Pode ser usado também o protetor facial em bastão.

A oftalmologista Flávia Sardenberg reforça a importância da hidratação e alimentação. “Manter-se bem hidratado é essencial para garantir o adequado funcionamento do sistema lacrimal e prevenir sintomas de olho seco”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta