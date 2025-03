Cuidados com a pele

Carnaval: veja como tirar glitter do rosto, corpo e cabelo

Após a remoção do glitter, é preciso lavar o rosto com gel ou sabonete de limpeza para ajudar a limpar e desobstruir os poros

É importante retirar o glitter da pele após as festas de carnaval. (Shutterstock/ Antonio Salaverry)

O glitter é um acessório muito desejado para completar o look nas festas de carnaval. Mas será que a purpurina faz mal para a pele? A dermatologista Karine Cade, da Clínica Otávio Macedo & Associados, diz é preciso ficar atento ao tipo de glitter para aplicar na pele. “O glitter vendido em papelarias é um triturado de microplásticos combinado com óxido de ferro para dar coloração. Além de não ser indicado para uso tópico na pele, é prejudicial para o meio ambiente”, diz.



A dermatologista indica o uso de cosméticos que contém glitter em sua composição, já que são produtos que chegam ao mercado depois do processo de aprovação na Anvisa e suas fórmulas são adequadas para a pele.

Outra opção que não afeta a pele disponível no mercado é o glitter ecológico. A versão mais natural é produzida a partir de materiais como farinha de arroz, corantes vegetais e minerais, algas e gelatina incolor. “Entre o glitter comum, que é plástico, e o ecológico, o segundo é muito melhor para a pele e ainda é biodegradável”, diz Karine.

Como retirar

Mesmo nessa época em que o cansaço da festa pode vencer a vontade de cuidar da pele, é importante retirar o glitter da pele usando algodão umedecido em água micelar.

“Após a remoção do glitter, é preciso lavar o rosto com gel ou sabonete de limpeza para ajudar a limpar e desobstruir os poros, tanto do resquício da maquiagem quanto da poluição”, diz Karine.

Em casos em que a pessoa cola purpurina ou brilhos maiores no corpo, é importante usar cola específica para a pele. Para remover esses brilhos, Karine indica demaquilantes bifásicos. “O uso de óleo corporal também é uma opção interessante, porque diminui a aderência do glitter no corpo, facilitando a limpeza e evitando alergias e irritações”, afirma a médica.

A médica ainda alerta que pessoas com a pele acneica devem evitar usar esse tipo de brilho. “Quem tem problemas com acne, já produz mais sebo e o uso de maquiagem ou glitter também obstrui os poros, o que pode acarretar na piora da condição”.

Cuidado com os olhos

Embora muitas pessoas apliquem os brilhos em regiões sensíveis, a dermatologista ressalta que há riscos. Áreas como os olhos, incluindo as pálpebras em que a pele é mais fina e delicada, devem ser evitadas.

“Também não é recomendado usar próximo ao nariz, já que existe um risco de aspiração do glitter. Isso pode causar irritação no aparelho digestivo e sintomas como enjoo, vômito e dor abdominal. É importante, também, não usar em áreas lesionadas da pele, já que isso pode agravar o quadro”, diz Karine.

No cabelo

A tricologista Cristal Bastos explica que uma boa opção para enfeitar os cabelos no carnaval são produtos capilares que já vêm com glitter como os géis cintilantes, pois eles são próprios para os fios e não causam danos ao couro cabeludo ou para a fibra capilar.

Porém, para quem prefere usar a versão tradicional, o ideal é apostar no glitter biodegradável, que é ecologicamente correto e não polui os oceanos. O glitter tem uma textura mais grossa, sendo feito de uma mistura de papel, vidro e plástico, já a purpurina é feita de plástico e mistura metálica sendo um pó muito fino e difícil de ser removido

Remover o glitter dos cabelos pode ser um desafio, mas ela sugere duas maneiras de fazer isso. Utilizando condicionador ou óleo vegetal, basta aplicar uma boa quantidade de condicionador ou óleo capilar nos cabelos e deixe agir por alguns minutos. Depois é só lavar normalmente. Ou enxágue com água morna. "Lave os cabelos com água morna para ajudar na remoção do glitter. As mãos podem ser usadas para massagear suavemente o couro cabeludo enquanto o cabelo é enxaguado", finaliza.

