Diariamente

Que calor! 10 protetores faciais para curtir o carnaval

O produto protege a pele contra o aparecimento de manchas, ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e é um grande aliado contra doenças que podem afetar a pele

2 min de leitura min de leitura

O protetor solar precisa ser reaplicado a cada duas horas. (Arte A Gazeta)

O Carnaval é tempo de festa, folia e animação. Mas, durante essa época, é necessário ter cuidado com o calor e o sol, pois a pele exige atenção especial, tornando o protetor solar um item indispensável na rotina de quem vai curtir a festa — seja nos bloquinhos, na praia, na avenida, no interior ou até em casa.

O protege a pele contra o aparecimento de manchas, ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e é um grande aliado contra doenças que podem afetar a pele. A dermatologista Flávia Brasileiro explica que a aplicação deve ser feita 30 minutos antes da exposição solar, de preferência antes mesmo de colocar a roupa.

“No caso do rosto, é preciso passar uma camada generosa do filtro solar capaz de cobrir toda a área. É importante também reforçar a região do osso da bochecha, ao redor dos lábios, na ponta do nariz e em suas laterais, já que que essas são áreas em que nós mais percebemos os campos de cancerização e a formação das manchas. Não esquecer também de passar o protetor solar na região do pescoço e do colo".

Ele precisa ser reaplicado a cada duas horas em exposição direta ou em uma situação em que o paciente transpirou, tirou o protetor ao entrar no mar ou na piscina ou ainda após uso de toalha Flávia Brasileiro • Dermatologista

A orientação é que as pessoas podem e devem aproveitar o ar livre, mas sem se queimar ou bronzear. "Para isso, o uso e reaplicação do protetor solar é indicado. Deve ser um produto com no mínimo FPS 30. Os acessórios como bonés, chapéus, óculos, roupas de proteção UV também devem ser usados. Mas, o mais importante, é evitar a exposição direta demasiada, principalmente entre as 10h e às 16h, quando a incidência de radiação é maior”, completa a médica.



10 protetores solares para usar no carnaval

1 Neo Dermo Defense Collection FPS 50, de Eudora Desenvolvido em uma fórmula gel creme de toque suave e acabamento invisível, ele se adapta a todos os tons de pele, sendo ideal para o uso diário. Sua composição reúne ativos poderosos, com eficácia comprovada, que vão além da proteção solar tradicional. Com ação antioxidante, ele combate os radicais livres e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Sua tecnologia antipoluição protege a pele dos danos causados por agentes externos, enquanto a defesa contra a luz azul — emitida por telas de dispositivos eletrônicos — preserva a saúde e a luminosidade natural da sua pele. (COMPRE AQUI)



2 Aqua Rich Watery Essence FPS 50, da Bioré Possui textura ultraleve, oferecendo alta proteção UVA e UVB, sem deixar a pele pegajosa após o uso. Conta com ativos como o Ácido Hialurônico e Extrato de Geleia Real, que atuam como agentes hidratantes. Sua fórmula gel aquosa promove sensação confortável e indicada para todos os tipos de pele, contém hialuronato de sódio e microcápsulas de água, conferindo capacidade de reter a água encontrada naturalmente na pele, por isso é um protetor rico em hidratação, leve e refrescante como água. (COMPRE AQUI)



3 Mat Perfect Tri-defense, da Avène O lançamento é resultado de 20 anos de pesquisa, destacando-se pela tecnologia TriAsorB, que oferece proteção avançada contra radiação solar e luz azul. Ele reduz em 72% a hiperpigmentação causada pela luz azul e diminui em 95% os danos ao DNA da pele. Com rápida absorção, acabamento invisível e toque seco, o produto é ideal para o clima brasileiro. Além disso, sua fórmula tem um impacto ambiental reduzido, minimizando efeitos negativos no ecossistema marinho. (COMPRE AQUI)



4 Actine One, da Darrow É o novo protetor solar da linha Actine. Com FPS 50, sua fórmula inovadora oferece proteção UVA+UVB, absorção em 1 segundo e sem resíduos brancos. Desenvolvido com textura leve de gel creme, combina três filtros para alta proteção e sensorial não oleoso, além de conter ácido hialurônico para hidratação e firmeza da pele e conta com uma fragrância exclusiva, tornando a aplicação ainda mais agradável. (COMPRE AQUI)



5 Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay A novidade é 100% mineral e traz óxido de zinco, sendo a escolha perfeita para quem busca cuidar do rosto e prevenir os danos solares e o câncer de pele. Com uma fórmula leve e sem fragrância, o lançamento é adequado para todos os tons e tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. A textura do produto não é oleosa e não deixa resíduos, o que proporciona um acabamento natural. Por conter óxido de zinco, um ingrediente fotoprotetor físico que reflete e dispersa os raios ultravioleta, formando uma barreira sobre a pele e impedindo a absorção dos raios UVA e UVB, o protetor ajuda a prevenir queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de pele.



6 Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma Oferece alta proteção solar com controle da oleosidade. O protetor conta com textura ultra seca e efeito matte imediato, com fórmula desenvolvida na França exclusivamente para a pele brasileira. Garante controle da oleosidade por 8 horas e sensação de pele fresca e limpa. Formulado com a exclusiva Tecnologia Fluidactiv, ajuda a prevenir o aparecimento da acne e Sun Active Defense, com ativos antioxidantes. É resistente à água e ao suor. (COMPRE AQUI)



7 Sun Fresh Hydro Boost, de Neutrogena Tem textura ultrafluida, ácido hialurônico, além de um boost antioxidante com Vitamina C, Vitamina E e Niacinamida, ativos reconhecidos por sua eficácia e reversão aos danos causados pelo sol, como melhora da textura da pele, linhas finas e pigmentação de manchas solares. Também conta com a nova tecnologia Helioplex SL, uma inovação exclusiva com filtros eficientes na superfície da pele, protegendo da radiação, enquanto ativos antioxidantes e de hidratação penetram nas camadas mais profundas, trazendo benefícios clinicamente comprovados, como melhora da textura da pele. (COMPRE AQUI)



8 Minesol Oil Control FPS 70, da Neostrata Protetor solar facial com textura gel-creme para pele oleosa. Previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol. O Promove proteção solar UVA/UVB diária de longa duração, com controle e redução da oleosidade excessiva da pele graças à sua fórmula oil-free. Além disso, conta com ação antioxidante, redutor de linhas e toque seco. (COMPRE AQUI)



09 Capital Soleil UV Clear, da Vichy Protetor solar revolucionário com FPS60, testado clinicamente em peles mistas a oleosas (90% dos usuários sentiram a pele menos oleosa após a aplicação). Enriquecido com niacinamida, ácido salicílico, sarcosina e frações probióticas, o produto de textura aqua-fluida e brilho controlado ao longo do dia, aposta em sensorialidade e associa a proteção solar à correção das cinco queixas da pele oleosa: brilho, poros visíveis, marcas, cravos e acne.



10 Ensolei Multi FPS 60, da Profuse A fórmula proporciona uma alta proteção UVA/UVB, e proteção contra a radiação infravermelha, que pode causar danos profundos. A dupla reparação do DNA auxilia na renovação celular, combatendo os sinais visíveis do envelhecimento da pele. O produto possui efetiva ação antioxidante e antipoluição, protegendo a pele dos danos oxidativos e dos agentes externos prejudiciais. Tudo isso com toque seco e efeito matte, proporcionando controle da oleosidade. (COMPRE AQUI)



Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta