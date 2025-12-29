No dia a dia

Nutricionista dá dicas de como congelar alimentos corretamente

Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:25

Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento Crédito: Shuttersto/ New Africa

Para acompanhar a rotina corrida, o congelamento dos alimentos é um processo muito eficiente de conservação dos ingredientes. Além de proporcionar praticidade, a técnica permite uma alimentação equilibrada durante toda a semana. Pensando em quem está na fase de se aventurar na cozinha e deseja deixar o dia a dia mais prático e saudável, a nutricionista Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem

Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura. Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar, caso desejar facilitar o uso posterior, bata e congele em potes. Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo. Por fim, molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar por este processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves

No caso das proteínas, como carne bovina e suína, peixes e aves, os ingredientes podem ser congelados crus ou cozidos. Uma boa dica é dividir em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, para evitar o desperdício. As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras

Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento. Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão. Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses. Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Frutas

Apresentando um desempenho melhor nos sucos e nas sobremesas quando estão congeladas, as frutas, como morango, banana, mangas, abacaxi, uva, mamão e goiaba, podem ser congeladas. Uma boa dica é sempre lavar e secar bem os ingredientes, em seguida colocá-los em uma assadeira separados, para não grudarem, e depois armazenar nos sacos plásticos próprios para freezer. Assim, podem durar por até 12 meses.

Grãos, massas e arroz

Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo o macarrão cozido ao dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas. Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios

Com alguns cuidados, os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão. Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor. Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.

Pães e massas

Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar. Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

