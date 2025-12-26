Tâmara: 7 benefícios da fruta e como incluí-la no cardápio de final de ano

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:04
Nos últimos anos, a tâmara conquistou espaço nas ceias dos brasileiros. Seu sabor adocicado tem agradado novos paladares e, na gastronomia, a fruta tem se destacado como uma alternativa natural ao açúcar no preparo de bolos, tortas e sobremesas.
Originária especialmente de regiões desérticas como Egito, Arábia Saudita, Irã e Iraque, a tâmara é cultivada há mais de 5 mil anos. Tradicional nesses países, é considerada um símbolo de vitalidade e fartura, sendo mencionada em textos religiosos e históricos.
A tâmara é rica em açúcares naturais, fibras e micronutrientes essenciais, como potássio , magnésio, cálcio, ferro, folato, fósforo, zinco e vitaminas do complexo B. Contém proteínas, gorduras e carboidratos simples, como frutose e glicose, que garantem uma excelente fonte natural de energia rápida.
“Por esse alto valor nutricional, é consumida em grandes jornadas pelo deserto, em períodos religiosos de jejum e, entre nós, por atletas, no pré-treino e na culinária”, detalha o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
A seguir, confira outros 7 benefícios da tâmara e como incluí-la no cardápio de fim de ano!
A tâmara contém compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides que combatem os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas, além de oferecer efeitos anti-inflamatórios e cardioprotetores.
Graças ao cálcio, magnésio e fósforo, a tâmara é aliada da saúde óssea e muscular.
Rica em fibras solúveis, a tâmara contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda a prevenir a constipação. 100 g da fruta fornecem cerca de 7 g de fibras. Ela também pode atuar como prebióticos, ao estimular bactérias “do bem” e reduzir as nocivas.
O potássio e o magnésio da tâmara ajudam a regular a pressão arterial e a manter o ritmo cardíaco estável.
As vitaminas do complexo B e os antioxidantes da tâmara contribuem para a função cognitiva e a proteção das células nervosas, com efeito neuroprotetor.
Tradicionalmente consumida para quebrar o jejum durante o Ramadã, período religioso em que se permanece muitas horas sem se alimentar, a fruta é escolhida por repor rapidamente energia, sais minerais e açúcares, podendo combater o cansaço diário.
Apesar do sabor doce, muitas variedades apresentam índice glicêmico médio/baixo (35-55), ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina e auxiliando na prevenção do diabetes. O consumo moderado — até três unidades por dia — tem baixo impacto na glicemia, podendo ser incluído em uma alimentação balanceada.
Embora a tâmara ofereça vantagens, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho ressalta que o consumo deve ser moderado. “Apesar de trazer benefícios para a saúde, as tâmaras secas possuem mais carboidratos e calorias por porção em comparação às tâmaras frescas — cerca de 280 a 310 kcal em 100 g — porque, no processo de desidratação, os nutrientes ficam mais concentrados. Por isso, a recomendação é de 2 a 3 unidades por dia, como parte de uma dieta equilibrada. Pessoas com diabetes ou que desejam perder peso devem consumir com moderação”, orienta.
Na ceia Ano-Novo, vale experimentar a fruta com as seguintes combinações:
Por Edna Vairoletti
