Mulher virgem pode usar absorvente interno? Entenda a dúvida de Beatriz, do BBB 24

A participante negou-se a usar absorvente interno, após o colega de confinamento Matteus sugerir que ela usasse o item de higiene para conseguir entrar na piscina mesmo menstruada

A participante Beatriz, do BBB 24, negou-se a usar absorvente interno, nesta segunda-feira (11), após o colega de confinamento Matteus sugerir que ela usasse o item de higiene para conseguir entrar na piscina mesmo menstruada.

Mas afinal, mulheres virgens podem ou não usar absorvente interno? A ginecologista Thaissa Tinoco explica que a mulher virgem pode usar absorvente interno , e o recomendado é sempre ter cuidado com o tamanho do produto.

A médica ressalta que o uso do absorvente interno, na grande maioria das vezes, não vai levar ao rompimento do hímen. "Às vezes pode causar desconforto com a introdução dele", diz Thaissa Tinoco.