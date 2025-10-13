Mel com limão cura a gripe? Veja os mitos e verdades sobre remédios caseiros

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:26
O uso de remédios caseiros faz parte da cultura brasileira e, em muitos lares, ainda é a primeira alternativa diante de sintomas leves de doenças virais. Chás, gargarejos e combinações naturais são frequentemente usados com a expectativa de aliviar dor, melhorar o sono ou tratar resfriados. No entanto, nem tudo o que tradicionalmente se acredita tem comprovação científica - e, em alguns casos, o consumo pode trazer riscos.
Segundo pesquisa do Datafolha realizada em 2023 a pedido do Conselho Federal de Farmácia, 66% dos brasileiros recorrem à automedicação - muitas vezes associada ao uso de chás e práticas caseiras - antes de procurar atendimento profissional.
Para esclarecer o que funciona e o que é mito, o médico Thiago Piccirilo, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, comenta os principais exemplos e orienta sobre o uso seguro.
É mito. Segundo o especialista, o efeito calmante está associado ao chá feito com as folhas do maracujá, e não à fruta consumida in natura. “Beber o suco de maracujá não provoca sonolência. O que tem leve ação sedativa é a passiflora presente nas folhas, utilizada em chás e fitoterápicos”, explica.
É mito em grande parte. Chás de hibisco, verde ou sene são populares, mas não promovem emagrecimento significativo e podem causar efeitos colaterais. “Nenhum chá causa perda de peso sozinho. O risco está no consumo exagerado e na mistura com medicamentos, o que pode afetar fígado, rins ou intestino”, esclarece.
Verdade com ressalvas. Essas plantas podem reduzir a tensão leve e melhorar a digestão, mas o efeito é limitado. “São opções seguras quando ingeridas com moderação, mas não substituem tratamento para ansiedade ou distúrbios do sono”, destaca.
Mito. A combinação pode aliviar irritação na garganta, mas não combate o vírus. “Alívio de sintomas não significa tratamento. O risco está em postergar a avaliação médica diante de febre alta ou piora respiratória”, explica o médico.
Parcialmente verdade. A prática pode reduzir a inflamação leve, mas tem efeito limitado. “O gargarejo pode aliviar desconforto, mas não trata infecções bacterianas ou virais mais intensas”, ressalta.
Mito. O boldo auxilia a digestão, mas não “desintoxica” o organismo. “O fígado não precisa de chá para funcionar. O perigo é acreditar que ele compensa excessos ou substitui tratamento de doenças hepáticas”, ressalta.
Depende. Em casos de tensão ou rigidez, pode ajudar. Mas em inflamações agudas, pode piorar. “Antes de aplicar calor ou gelo, é importante entender a origem da dor”, complementa.
