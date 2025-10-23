Os perfumes árabes se destacam pela alta intensidade, durabilidade e o uso de ingredientes raros e nobres
Intensidade e alta duração: 7 perfumes árabes para apostar em 2025

Suas fragrâncias apresentam uma rica variedade, indo desde o floral e frutado até o amadeirado e especiado, com ingredientes como o oud, especiarias, âmbar e rosa

Tempo de leitura: 2min
Vitória
Publicado em 23/10/2025 às 11h00

Os perfumes árabes se destacam pela alta intensidade, durabilidade e o uso de ingredientes raros e nobres, que criam fragrâncias marcantes e exóticas. A formulação muitas vezes oleosa, que pode ou não conter álcool, contribui para uma fixação prolongada na pele.

Características marcantes

Fixação e projeção: os perfumes árabes são conhecidos por terem uma boa fixação e uma projeção poderosa, deixando um rastro por onde a pessoa passa. Isso ocorre devido à alta concentração de óleos essenciais e à utilização de matérias-primas de alta qualidade.

Ingredientes nobres: as fragrâncias são elaboradas com matérias-primas preciosas e tradicionais do Oriente Médio, como:

Oud: também conhecido como madeira de ágar, é um dos ingredientes mais valorizados na perfumaria, conferindo um aroma amadeirado, complexo e exótico.

Âmbar: ingrediente que proporciona notas quentes, adocicadas e sensuais.

Almíscar: oferece um aroma que pode ser terroso, amadeirado ou animal, adicionando sensualidade e profundidade à fragrância.

Açafrão: uma especiaria rara que confere um toque picante e luxuoso.

Composições intensas e envolventes, com notas que remetem ao Oriente, caracterizam os perfumes árabes. Suas fragrâncias apresentam uma rica variedade, indo desde o floral e frutado até o amadeirado e especiado, com ingredientes como o oud, especiarias, âmbar e rosa. Há opções para todos os gêneros. Confira a nossa lista!

    Asad Elixir

    Apresenta uma abertura vibrante e picante, marcada por pimenta-rosa, açafrão e grapefruit. Sua fusão defumada de tabaco e cedro ganha suavidade com o toque cremoso da baunilha, enquanto a base combina patchouli terroso, olíbano resinoso, cashmeran aveludado e âmbar seco, resultando em um perfume marcante e irresistível.a. (COMPRE NA AMAZON)

    Fakhar Gold Extrait

    Ele combina a vivacidade da toranja e da pimenta-rosa com a profundidade da tuberosa e o calor das notas solares, finalizando com a elegância do âmbar, do couro e do cashmeran. Uma fragrância masculina envolvente e refinada, perfeita para aqueles que buscam requinte e distinção em cada detalhe. (COMPRE NA AMAZON)

    Tharwah Gold

    Ele abre com pêssego, maçã e notas frutadas, evolui para um coração floral marcante de rosas e jasmin, e finaliza com a cremosidade da baunilha, o calor do âmbar e a intensidade do vetiver. Um perfume feminino que combina exotismo e sofisticação, pensado para ocasiões inesquecíveis. (COMPRE NA AMAZON)

    Musamam White Intense

    É um perfume unissex oriental floral para quem busca impacto e elegância. A mistura da bergamota com o coco ganha profundidade no sândalo, resultando em uma fragrância marcante, envolvente e de longa duração. Além do aroma inesquecível, o frasco sofisticado reforça o luxo e a exclusividade dessa escolha, que combina com todos os tipos de ocasião. (COMPRE NA AMAZON)

    Durrat Al Aroos

    É um perfume árabe durrat feminino oriental com notas de almíscar, que exala uma aura vibrante, feminina e sofisticada. A fragrância, cujo nome significa “Pérola” e “O encanto de noiva”, é uma verdadeira ode à feminilidade e elegância, refletindo em cada gota a beleza singular de uma noiva. A alquimia é um convite irresistível à sedução. A fragrância combina delicados acordes de Orquídea, baunilha e Cumaru com notas de almíscar, adornadas pela ousadia do Sândalo e Âmbar. (COMPRE NA AMAZON)

    Sabah Al Ward

    Encontra sua inspiração na beleza de uma "rosa matinal coberta de orvalho", exalando frescor exótico e sensualidade. As notas de cabeça são vibrantes e cativantes, trazendo a explosão cítrica da Tangerina e Pimenta Rosa, que abrem caminho para um coração envolvente de Cacau, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac. Essa sinfonia de aromas realça a essência da mulher profunda, enigmática e sedutora, que não teme expressar sua individualidade. (COMPRE NA AMAZON)

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

