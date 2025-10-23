Intensidade e alta duração: 7 perfumes árabes para apostar em 2025

06

Durrat Al Aroos

É um perfume árabe durrat feminino oriental com notas de almíscar, que exala uma aura vibrante, feminina e sofisticada. A fragrância, cujo nome significa “Pérola” e “O encanto de noiva”, é uma verdadeira ode à feminilidade e elegância, refletindo em cada gota a beleza singular de uma noiva. A alquimia é um convite irresistível à sedução. A fragrância combina delicados acordes de Orquídea, baunilha e Cumaru com notas de almíscar, adornadas pela ousadia do Sândalo e Âmbar. (COMPRE NA AMAZON)

