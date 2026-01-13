Se cuida

Fruta-do-conde: 8 benefícios para a saúde e formas fáceis de incluí-la na dieta

Rica em nutrientes, ela é considerada um superalimento e oferece diversas vantagens para o organismo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:31

A fruta-do-conde tem uma alta qualidade nutricional e é muito apreciada na culinária Crédito: Imagem: Romix Image | Shutterstock

A fruta-do-conde, cientificamente conhecida como Annona squamosa , é amplamente reconhecida por seu sabor. Também chamada de pinha ou ata no Brasil, é nativa das Antilhas e muito popular na América Central e do Sul. Rica em vitaminas, proteínas, ferro, fibras, entre outros nutrientes, ela é doce e tem uma textura cremosa, o que a torna uma opção muito apreciada na culinária.

A seguir, confira 8 benefícios da fruta-do-conde para a saúde!

1. Auxilia no controle de peso

A fruta-do-conde possui baixo teor calórico e é rica em fibras, o que contribui para a sensação de saciedade. Esse efeito ajuda a controlar o apetite e, consequentemente, auxilia no processo de emagrecimento . Seu consumo pode ser uma opção saudável para quem busca perder peso sem abrir mão de uma alimentação nutritiva.

2. Ajuda a combater a anemia

Por ser rica em ferro, um mineral essencial para a formação das hemácias (células vermelhas do sangue), a fruta-do-conde torna-se uma aliada contra a anemia. Isso porque esse mineral é fundamental para o transporte de oxigênio pelo corpo e, quando está em falta, pode causar fadiga e fraqueza.

A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

Além disso, a fruta-do-conde contém vitamina C , que facilita a absorção do ferro pelo organismo. A combinação desses nutrientes contribui para a melhora dos níveis de hemoglobina e o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a combater a anemia. Contudo, o seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

3. Fortalece o sistema imunológico

A fruta-do-conde fortalece é rica em vitamina C e compostos antioxidantes, que ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres. Esses nutrientes contribuem para o bom funcionamento das defesas do organismo, auxiliando na prevenção de infecções e no combate a inflamações. Além disso, o consumo regular da fruta pode apoiar a resposta imunológica, favorecendo a recuperação do corpo em períodos de maior desgaste físico ou mudanças de estação. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada da vitamina é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

4. Fornece energia ao organismo

A fruta-do-conde fornece energia ao organismo por ser naturalmente rica em carboidratos, que são a principal fonte de combustível para as células. Seu consumo ajuda a manter a disposição ao longo do dia, sendo uma boa opção para momentos em que o corpo precisa de mais energia, como antes de atividades físicas ou em períodos de maior cansaço. Além disso, a presença de vitaminas e minerais auxilia no metabolismo energético, contribuindo para o bom funcionamento do organismo.

A fruta-do-conde é rica em potássio, substância que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Facilita o controle da pressão arterial

A fruta-do-conde contém grandes quantidades de potássio , substância responsável por equilibrar os níveis de sódio no organismo e relaxar os vasos sanguíneos. Isso facilita a circulação do sangue e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Esse efeito torna a fruta uma excelente aliada da saúde cardiovascular, pois diminui a rigidez das artérias, fazendo com que o coração não precise trabalhar com esforço excessivo para bombear o sangue.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

6. Mantém a saúde óssea

O cálcio, fósforo e magnésio, minerais essenciais para a saúde óssea , estão amplamente presentes na fruta-do-conde. Esses nutrientes contribuem para a manutenção da densidade óssea e ajudam na prevenção de doenças relacionadas ao enfraquecimento dos ossos, como osteoporose e osteopenia. Inclusive, o magnésio ajuda a relaxar os músculos e a prevenir câimbras e espasmos. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

7. Promove a saúde intestinal

A fruta-do-conde também é uma excelente fonte de fibras , componentes importantes para o bom desempenho do organismo. Esses compostos auxiliam na organização do processo digestivo, estimulam o ritmo natural do intestino e ajudam o corpo a eliminar toxinas. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center, 100 g de fruta-do-conde in natura contém cerca de 3,3 mg de fibra alimentar.

8. Favorece a saúde da pele

A fruta-do-conde favorece a saúde da pele por conter antioxidantes e vitamina C, nutrientes que ajudam a combater a ação dos radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce. Esses compostos contribuem para a manutenção da elasticidade e da firmeza da pele, além de auxiliar na produção de colágeno. O consumo regular da fruta também pode ajudar a deixar a pele com aspecto mais saudável, viçoso e protegido contra agressões externas.

Formas de inserir a fruta-do-conde na dieta

A fruta-do-conde pode ser consumida de diferentes maneiras, o que facilita sua inclusão na rotina alimentar e permite aproveitar melhor seu sabor e seus nutrientes . Veja opções:

Ao natural: consumir a polpa pura, retirando as sementes, é a forma mais prática e comum;

Sucos e vitaminas: bater a polpa com água, leite ou bebidas vegetais, podendo adicionar outras frutas;

Sobremesas: usar em mousses, cremes, pavês e recheios;

Sorvetes e picolés: preparar versões caseiras e refrescantes;

Saladas de frutas: combinar com outras frutas para variar o sabor e a textura.

Cuidados ao consumir a fruta-do-conde

Embora a fruta-do-conde seja saudável e rica em nutrientes, é importante ter alguns cuidados ao consumi-la. Primeiramente, deve-se evitar o consumo das cascas e sementes, pois elas podem ter efeito tóxico. A fruta também deve ser ingerida com moderação e em uma alimentação equilibrada.

Além disso, pessoas com histórico de problemas renais devem ter cuidado ao consumir a fruta-do-conde, pois ela contém grandes quantidades de potássio, que, quando não eliminadas adequadamente pelos rins , podem se acumular no organismo e causar complicações.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta