Estômago alto: entenda o que causa quadro e como se livrar da condição

Entre os sintomas mais comuns da condição estão a sensação de inchaço ou estufamento na parte superior da barriga, arrotos frequentes, queimação ou sensação de peso após as refeições

"Estômago alto" é uma expressão popular para descrever uma saliência ou inchaço na região superior do abdômen, acima do umbigo. Essa condição pode ser causada por diversos fatores, como excesso de gases, acúmulo de gordura visceral, fraqueza da musculatura abdominal ou até mesmo problemas digestivos. >

A médica conta que várias condições podem provocar essa sensação. "As principais causas incluem má digestão, refluxo gastroesofágico, gases acumulados no estômago e no intestino, alimentação rica em gordura ou muito volumosa, ansiedade e estresse, que alteram o funcionamento do sistema digestivo ou alguma intolerância alimentar especifica que pode aumentar os gases (como doença celíaca ou intolerância a lactose)", diz Mariana Pacheco. >