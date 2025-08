Infecção bacteriana

O que é celulite facial, que fez a jornalista Adriana Perroni ser internada

A celulite facial é uma infecção bacteriana da pele da face, que afeta as camadas mais profundas do tecido subcutâneo

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:54

Adriana Perroni precisou ser internada após ser diagnosticada com celulite facial Crédito: Reprodução @adriana.perroni

A jornalista Adriana Perroni, da Record, precisou ser internada após ser diagnosticada com celulite facial. Nas redes sociais, ela fez um desabafo sobre os primeiros sintomas e contou como tem sido seu processo de tratamento.>

"Você já ouviu falar em celulite facial? Eu nunca tinha ouvido até que ela apareceu bem aqui no meu rosto. Há algumas semanas, senti um caroço perto do olho esquerdo, mas não dei bola. Dias depois, ele começou a se espalhar, a região começou a inchar e antibióticos via oral não resolveram o problema e procurei o pronto-socorro, certa de que iriam prescrever outros medicamentos. Quem sabe uma pomadinha...", disse.>

Adriana, porém, teve o diagnóstico de celulite facial. "A médica disse que era caso de internação. Gente, celulite facial é uma infecção por bactéria, que pode se espalhar rapidamente pela pele e, se não tratada corretamente, pode evoluir para infecção nos olhos, no cérebro e, em casos extremos, pode até matar", alertou.

>

A jornalista relatou que passou cinco dias internada, além de outros seis recebendo antibióticos fortes, por meio de cateter, com enfermeiros em homecare. "Foi um período difícil, ficar longe do trabalho, da rotina, das coisas que fazem parte de quem eu sou. O corpo dá sinais e quando a gente não escuta, ele grita. Fica o alerta. Se notar um inchaço diferente ou algo que fuja do comum, procure um médico. Quanto antes, melhor", finalizou.

>

>

Entenda a doença

A celulite facial é uma infecção bacteriana da pele da face, que afeta as camadas mais profundas do tecido subcutâneo. A dermatologista Pauline Lyrio explica que, geralmente, ocorre quando bactérias, como o Staphylococcus aureus ou Streptococcus, entram na pele por uma 'porta de entrada', ou seja, alguma fragilidade da pele como um machucado, seja por uma fissura, corte ou outra lesão. "É uma condição que requer tratamento imediato para evitar complicações".>

Os sinais da doença incluem vermelhidão, inchaço, dor e calor na área acometida. "O inchaço pode ser significativo, especialmente ao redor dos olhos e bochechas, sendo comum observar a pele com aspecto mais esticada e brilhante". >

Pauline Lyrio explica o que é a infecção de pele Crédito: Divulgação Pauline Lyrio

Em alguns casos, o paciente também pode apresentar febre, calafrios e sensação de mal-estar, o que representa sinais de alarme e requer cuidados, como até mesmo internação hospitalar Pauline Lyrio Dermatologista

A médica explica que a doença pode trazer riscos significativos à saúde do paciente. Se não for tratada rapidamente, a infecção pode se espalhar para outras partes do corpo, incluindo os gânglios linfáticos e a corrente sanguínea, levando a complicações graves como sepse, que é uma infecção generalizada que pode até mesmo ser fatal. >

A dermatologista Juliana Drumond explica que, geralmente, a forma para a bactéria entrar na pele é quando ocorre uma ruptura da barreira cutânea, geralmente, por algum pequeno ferimento. "Ela é não é considerada uma doença altamente contagiosa, pois precisa de um ferimento para que a bactéria entre na pele. Portanto, ela também não é transmitida por vias respiratórias", explica.>

A médica conta que a infecção é considerada potencialmente grave porque, se não for tratada, a bactéria pode ir se disseminando pelo corpo e ir para o sangue, causando uma septicemia ou até o óbito do paciente, em casos mais avançados.>

"Normalmente, nos quadros iniciais, o tratamento é feito com antibiótico. E, se a celulite for na face, optamos pelo venoso, devido às estruturas nobres dessa região, como o cérebro e globo ocular, para evitar maiores danos", diz Juliana Drumond.>

Tem como prevenir?

Pauline Lyrio diz que o tratamento envolve o uso de antibióticos orais ou intravenosos, dependendo da gravidade da infecção. "Em casos mais leves, o paciente pode ser tratado em casa com antibióticos prescritos, repouso e elevação da área afetada para reduzir o inchaço. Casos mais graves podem requerer hospitalização para receber antibióticos por via intravenosa. É fundamental seguir o tratamento até o final para evitar a recorrência da infecção", reforça. >

Prevenir a celulite facial envolve cuidados básicos com a pele, como manter a pele limpa e hidratada, tratar lesões fúngicas preexistentes, feridas ou cortes imediatamente com limpeza e desinfecção, e proteger a pele de lesões. "Pessoas com condições crônicas como diabetes devem ter cuidados extras, pois são mais propensas a infecções de pele. Em se tratando de celulite facial, vale ressaltar que é importante evitar manipular espinhas ou feridas no rosto, pois isso pode facilitar a entrada de bactérias", explica Pauline Lyrio.>

A dermatologista explica as diferenças entre celulite estética e facial. A primeira, também conhecida como lipodistrofia ginóide, é uma condição completamente diferente da celulite facial. "Ela se refere à aparência ondulada ou 'casca de laranja' da pele, geralmente nas coxas e nádegas, causada pela deposição de gordura sob a pele e a estrutura do tecido conjuntivo", diz Pauline Lyrio. Enquanto a celulite facial é uma infecção bacteriana que requer tratamento médico, a celulite estética é uma condição inofensiva relacionada ao acúmulo de gordura e não causa riscos à saúde.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta