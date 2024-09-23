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Para afastar o calor

Dia do Sorvete: como encaixar o doce na rotina de alimentação?

Manter uma dieta equilibrada e fazer escolhas inteligentes é a dica mais importante para apreciar o doce sem prejuízos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

23 set 2024 às 15:59

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 15:59

Sorvete
É possível incluir o sorvete na rotina Crédito: Shutterstock
No Dia do Sorvete, comemorado nesta segunda (23), o que não faltam são opções para saborear a delícia na Grande Vitória. Mas, afinal, para quem busca uma vida mais saudável, é possível incluir a sobremesa na rotina alimentar de uma maneira equilibrada? Para a nutricionista Roberta Larica, a resposta é sim!
O que importa, de acordo com a nutricionista, é prezar por escolhas inteligentes e uma dieta equilibrada diariamente. "Manter uma base alimentar de segunda a sexta e atividade física regular garantem uma saúde adequada para que, aos finais de semana, você possa degustar sua bola sorvete sem que traga prejuízos", afirma.
Para ajudar a fazer boas escolhas, a dica de Roberta Larica é optar por produtos menos industrializados. "O ideal é ter equilíbrio no consumo e priorizar sorvetes artesanais que contenham menos açúcar e sem gorduras hidrogenadas na composição", destaca.
O gelato, por exemplo, é um tipo de sorvete que pode ser bem encaixado na dieta. Por apresentar menor teor de gordura animal e não possuir gorduras hidrogenadas, é tão gostoso quanto aquele sorvete de litro, mas com tabela nutricional melhor.
Já para quem tem intolerância a lactose ou alergia a leite, o sorbet também é uma escolha excelente, já que não possui leite animal em sua composição. Costuma ter maior quantidade de frutas e algumas opções nem precisam de corantes artificiais. 

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Sorvete
Dia 23 de setembro é o Dia do Sorvete Crédito: Shutterstock

Sorbet em casa:

Com a chegada da primavera e a transição do inverno para o verão, as temperaturas tendem a subir em todo o Hemisfério Sul. Por isso, para além do dia do sorvete, encaixar uma sobremesa gelada na dieta pode vir à calhar. Como dica da nutricionista, o importante é saber fazer boas escolhas no dia a dia para que o sorvete possa ser consumido sem culpa. 
"Bons alimentos precisam fazer parte da nossa rotina alimentar, da base nutricional bem feita. Já as boas escolhas precisam ser feitas especialmente nos momentos em que vamos sair da rotina", ressalta a nutricionista.
A seguir, confira duas receitas fáceis de sorbet - aquele tipo de sorvete sem leite de origem animal - para fazer em casa:

Sorbet de frutas vermelhas

Ingredientes: 

- 1 xícara de frutas vermelhas 
- 1 colher chá de chia
- 1 colher chá colágeno sem sabor
- 2 colheres (sopa) de cramberry ou tâmaras picadas
- 80ml de água
- Suco de 1 limão siciliano
- 1 colher (sopa) açúcar demerara
- 1 colher (sobremesa) de mel

Modo de preparo:

- Colocar a água, o suco de limão e o açúcar numa panela.
- Deixar em fogo brando e mexer até o açúcar dissolver.
- Adicionar a polpa de frutas vermelhas e o cramberry e deixar ferver até começar a desmanchar.
- Deixar esfriar.
- Bater a mistura no liquidificador até formar um purê homogêneo.
- Adicionar o mel e bater mais 25 segundos.
- Coloque no freezer e retire 10 minutos antes de servir

Sorvete
Sorvete Crédito: Shutterstock

Sorbet de morango

Ingredientes:

- ½  xic. (chá) de leite de coco caseiro
- ¼  unidade de iogurte natural
- 1 xíc. (chá) de morango fresco picado
- 1 colher chá de chia
- 2 colher sopa de mel ou açúcar demerara

Modo de preparo:
- Bata o leite e o iogurte no liquidificador
- Adicione o morango, o mel e a chia
- Bata até ele triturar por completo
- Leve para gelar
- Sirva bem gelado

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