Dia do Sorvete: como encaixar o doce na rotina de alimentação?

Sorbet em casa:
Sorbet de frutas vermelhas
Ingredientes:
- 1 xícara de frutas vermelhas
- 1 colher chá de chia
- 1 colher chá colágeno sem sabor
- 2 colheres (sopa) de cramberry ou tâmaras picadas
- 80ml de água
- Suco de 1 limão siciliano
- 1 colher (sopa) açúcar demerara
- 1 colher (sobremesa) de mel
Modo de preparo:
- Colocar a água, o suco de limão e o açúcar numa panela.
- Deixar em fogo brando e mexer até o açúcar dissolver.
- Adicionar a polpa de frutas vermelhas e o cramberry e deixar ferver até começar a desmanchar.
- Deixar esfriar.
- Bater a mistura no liquidificador até formar um purê homogêneo.
- Adicionar o mel e bater mais 25 segundos.
- Coloque no freezer e retire 10 minutos antes de servir
Sorbet de morango
Ingredientes:
- ½ xic. (chá) de leite de coco caseiro
- ¼ unidade de iogurte natural
- 1 xíc. (chá) de morango fresco picado
- 1 colher chá de chia
- 2 colher sopa de mel ou açúcar demerara
Modo de preparo:
- Bata o leite e o iogurte no liquidificador
- Adicione o morango, o mel e a chia
- Bata até ele triturar por completo
- Leve para gelar
- Sirva bem gelado