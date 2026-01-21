Biquínis absorventes são opção para curtir a praia durante menstruação; veja cuidados

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:22
O período menstrual sempre foi um desafio para quem quer curtir a praia e a piscina no verão. Mas isso vem mudando com a chegada de novos métodos, como os biquínis e maiôs absorventes, que unem tecnologia, conforto e mais liberdade para mulheres durante a menstruação.
Os modelos funcionam com um forro interno de múltiplas camadas, capaz de absorver o fluxo menstrual leve, conter vazamentos e neutralizar odores, sem comprometer o visual da peça. A tecnologia permite que a mulher entre no mar ou na piscina com mais segurança, sem precisar recorrer apenas a absorventes internos.
Existem várias marcas de biquínis absorventes no mercado brasileiro, com a Herself, Pantys, Violeta Cup, Fabiola Molina, Intimus, Yuper, que oferecem tecnologia para fluxos leves a intensos, permitindo aproveitar a praia e piscina com segurança e conforto durante a menstruação. Esses biquínis são uma alternativa sustentável e segura para curtir a água sem preocupações com vazamentos, retendo o fluxo menstrual com suas camadas tecnológicas.
Segundo Emily Ewell, cofundadora da Pantys, a ideia de criar maiô e biquínis absorventes surgiu da percepção de que a praia e a piscina ainda são espaços de restrição para muitas mulheres durante a menstruação. "As peças contam com uma tecnologia que absorvem o fluxo menstrual leve e possuem uma barreira impermeável e respirável, evitando vazamentos", contou.
Ela diz que o forro antimicrobiano e anti-odor contribui para o bem-estar íntimo, enquanto os tecidos de secagem rápida garantem conforto térmico sem interferir no visual da peça.
Especialistas em saúde íntima explicam que, no calor, os cuidados com a saúde íntima são ainda mais importantes. Para a ginecologista Adriana Ribeiro, o uso de roupas com tecnologia absorvente pode contribuir para a manutenção de um microambiente mais seco na região íntima, reduzindo o tempo de exposição à umidade.
Ela alerta que outros cuidados são necessários, levando em conta que o uso de sabonetes em barra ou produtos inadequados podem alterar o pH vaginal e comprometer a barreira natural da mucosa, favorecendo irritações e infecções. "É recomendado o uso de sabonete líquido íntimo com pH neutro, hipoalergênico, incolor, com detergência leve e sem fragrância, sempre de forma externa e sem excessos".
A ginecologista Juana Zanchetta reforça que, mesmo com a tecnologia absorvente, é importante não permanecer por muito tempo com a peça molhada. “Ficar muito tempo com o biquíni úmido pode aumentar o risco de candidíase e outras infecções”, explica.
A médica ainda recomenda outros cuidados comuns no verão, como evitar duchas vaginais, manter boa hidratação, dar preferência a calcinhas de algodão fora da praia e higienizar corretamente as peças absorventes. “É importante lavar bem e deixar secar ao sol, para evitar a proliferação de bactérias”, completa Juana.
Com mais informação, tecnologia e menos tabu, os biquínis e maiôs absorventes vêm transformando a forma como mulheres lidam com a menstruação no verão, permitindo que o corpo acompanhe a estação mais quente do ano sem abrir mão do cuidado com a saúde íntima.
