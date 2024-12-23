Candidíase piora no verão? Conheça os sintomas e como evitar

Biquíni molhado é um risco para as mulheres Crédito: Shutterstock

A chegada do verão desperta a necessidade de cuidados com a pele, alimentação, cabelos, hidratação e, por que não, a saúde íntima feminina. Na estação mais quente do ano, as altas temperaturas estão diretamente ligadas ao aumento de casos de candidíase, uma infecção ligada à proliferação de um fungo que vive na flora vaginal de mulheres saudáveis.

Isso porque, combinada a outros fatores, a umidade na região íntima é determinante para a alteração do PH e, consequentemente, da flora vaginal. Desse modo, com o aumento do calor e do suor, o Candida Albicans passa a se reproduzir exacerbadamente, o que pode ocasionar em coceira na vulva e na vagina. "Pela cândida ser um fungo, ambientes quentes e úmidos dão predisposição ao seu crescimento", explica a ginecologista e obstetra Mariana Luz.

De acordo com a médica, a melhor forma de prevenir o aumento de casos é com a mudança de hábitos. Por ser multifatorial, são vários os motivos que podem ocasionar a doença. Mas alguns fatores favorecem a proliferação dos fungos.

Usar roupas leves e frescas, priorizar uma alimentação balanceada, reforçar a hidratação e garantir acompanhamento profissioanl são algumas medidas simples e que garantem maior bem-estar às mulheres. "Nos casos relacionados aos maus hábitos, ela pode ser prevenida mantendo a região da vulva sempre seca e arejada", ressalta.

O uso prolongado de roupas de banho úmidas, durante os dias de praia e piscina, também contribuem para aumentar a ocorrência da doença. É o que reforça a ginecologista da Rede Meridional Mariana Andreata. "Geralmente no período do verão costumamos ter uma maior incidência de candidíase e de recorrência, devido ao excesso de calor e a exposição a água e uso de roupas de banho por longos períodos de tempo", destaca.

Candidíase recorrente

O uso prolongado de roupas de banho úmidas, durante os dias de praia e piscina, também contribuem para aumentar a ocorrência da doença. É o que reforça a ginecologista da Rede Meridional Mariana Andreata.

"Geralmente no período do verão costumamos ter uma maior incidência de candidíase e de recorrência, devido ao excesso de calor e a exposição a água e uso de roupas de banho por longos períodos de tempo", destaca.

Em algumas mulheres, o estilo de vida, a imunidade e o histórico de patologias - somados aos hábitos do verão - podem resultar na repetição da doença. É a chamada candidíase recorrente, que ocorre quando a mulher tem mais de quatro episódios de candidíase em um ano.

Entre os principais sintomas da candidíase, estão:

Coceira

Ardência

Vermelhidão na genitália

Irritabilidade

Corrimento branco com aspecto de coalhada e sem cheiro



Em casos que os sintomas são persistentes ou aparecem com muita frequência, a mulher pode estar diante de um caso de fungo atípico ou de uma candidíase recorrente. "Sempre é importante procurar o médico, já que esses também podem ser sintomas de outras infecções do trato genital", explica Mariana Andreata.



É muito importante que a mulher se hidrate, evite ficar períodos prolongados com roupa de banho, principalmente molhada. Evite excesso de exposição ao sol e bebidas alcoólicas, tenha alimentação balanceada com vitaminas e minerais Mariana Andreata - Ginecologista

Dicas para evitar a candidíase no verão