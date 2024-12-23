Candidíase piora no verão? Conheça os sintomas e como evitar

A chegada do verão desperta a necessidade de cuidados com a pele, alimentação, cabelos, hidratação e, por que não, a saúde íntima feminina. Na estação mais quente do ano, as altas temperaturas estão diretamente ligadas ao aumento de casos de candidíase, uma infecção ligada à proliferação de um fungo que vive na flora vaginal de mulheres saudáveis.
Isso porque, combinada a outros fatores, a umidade na região íntima é determinante para a alteração do PH e, consequentemente, da flora vaginal. Desse modo, com o aumento do calor e do suor, o Candida Albicans passa a se reproduzir exacerbadamente, o que pode ocasionar em coceira na vulva e na vagina. "Pela cândida ser um fungo, ambientes quentes e úmidos dão predisposição ao seu crescimento", explica a ginecologista e obstetra Mariana Luz.
De acordo com a médica, a melhor forma de prevenir o aumento de casos é com a mudança de hábitos. Por ser multifatorial, são vários os motivos que podem ocasionar a doença. Mas alguns fatores favorecem a proliferação dos fungos.
Usar roupas leves e frescas, priorizar uma alimentação balanceada, reforçar a hidratação e garantir acompanhamento profissioanl são algumas medidas simples e que garantem maior bem-estar às mulheres. "Nos casos relacionados aos maus hábitos, ela pode ser prevenida mantendo a região da vulva sempre seca e arejada", ressalta.
O uso prolongado de roupas de banho úmidas, durante os dias de praia e piscina, também contribuem para aumentar a ocorrência da doença. É o que reforça a ginecologista da Rede Meridional Mariana Andreata. "Geralmente no período do verão costumamos ter uma maior incidência de candidíase e de recorrência, devido ao excesso de calor e a exposição a água e uso de roupas de banho por longos períodos de tempo", destaca.
Candidíase recorrente
O uso prolongado de roupas de banho úmidas, durante os dias de praia e piscina, também contribuem para aumentar a ocorrência da doença. É o que reforça a ginecologista da Rede Meridional Mariana Andreata.
"Geralmente no período do verão costumamos ter uma maior incidência de candidíase e de recorrência, devido ao excesso de calor e a exposição a água e uso de roupas de banho por longos períodos de tempo", destaca.
Em algumas mulheres, o estilo de vida, a imunidade e o histórico de patologias - somados aos hábitos do verão - podem resultar na repetição da doença. É a chamada candidíase recorrente, que ocorre quando a mulher tem mais de quatro episódios de candidíase em um ano.
Entre os principais sintomas da candidíase, estão:
- Coceira
- Ardência
- Vermelhidão na genitália
- Irritabilidade
- Corrimento branco com aspecto de coalhada e sem cheiro
Em casos que os sintomas são persistentes ou aparecem com muita frequência, a mulher pode estar diante de um caso de fungo atípico ou de uma candidíase recorrente. "Sempre é importante procurar o médico, já que esses também podem ser sintomas de outras infecções do trato genital", explica Mariana Andreata.
É muito importante que a mulher se hidrate, evite ficar períodos prolongados com roupa de banho, principalmente molhada. Evite excesso de exposição ao sol e bebidas alcoólicas, tenha alimentação balanceada com vitaminas e minerais
Dicas para evitar a candidíase no verão
01
Xô, umidade!
Curtiu um dia de praia ou piscina? Assim que possível, troque as roupas íntimas úmidas ou molhadas por peças secas
02
Atenção às roupas
No dia a dia, prefira peças de roupa leves como saias, calças ou shorts mais largos. Evite o uso de roupas jeans ou roupas de academia úmidas por longos períodos. Quando puder, durma sem calcinha
03
Nutrição em dia
Alimentação ruim é um fator que contribui para a candidíase de recorrência, priorize uma alimentação saudável e balanceada e reforce a hidratação nos dias quentes
04
Cuidados com as roupas íntimas
Sabonete neutro é o mais indicado para lavar roupas íntimas e evitar irritações
05
Acompanhamento profissional
Alterações hormonais como menopausa ou uso de contraceptivos hormonais também são fatores de risco para a candidíase. O ideal é marcar consultas regulares com ginecologista para acompanhamento
06
Sem estresse
Mulheres que estão sempre expostas a situações de estresse têm mais chances de desenvolver candidíase. Nutra hábitos de vida saudáveis, que favoreçam uma rotina mais tranquila