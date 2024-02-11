Bebeu demais? Veja como aliviar a ressaca para curtir o carnaval

É importante manter o corpo constantemente hidratado nos dias de folia Crédito: Shutterstock

O carnaval combina com música, sorrisos, glitter e muita diversão. Mas também é necessário dar uma atenção especial à alimentação e à correta absorção de líquidos para manter o corpo bem hidratado. Esses cuidados irão garantir que o organismo possua energia suficiente para encarar os dias de folia.

A nutricionista Anne Silva, salienta que, nesse período, é crucial manter o corpo constantemente hidratado, o que pode ser feito através de água potável ou até mesmo de água de coco. "Para quem planeja ingerir bebidas alcoólicas, a ingestão de água ao longo do dia é essencial e previne, entre outros problemas, uma possível ressaca no dia seguinte. Desse modo, recomenda-se a ingestão de dois a três litros, uma quantidade suficiente para evitar a desidratação do corpo", destaca a professora da Estácio.

A profissional sugere ainda a ingestão regular de frutas, como banana e abacate, e alimentos mais leves ao longo do dia. "Durante as festividades carnavalescas, é comum buscar alimentos mais rápidos, como frituras, saladas com maionese ou produtos ultraprocessados, mas isso é perigoso e pode resultar em uma má digestão, causando algum tipo de desconforto. Nesse caso, é recomendável consumir alimentos leves e com pouca gordura, priorizando sempre saladas frescas e boas fontes de proteína, como aves, peixes e carne bovina", diz Anne Silva.

Ao consumirmos bebida alcoólica, nosso fígado se prepara para metabolizar o etanol (transformá-lo em uma substância possível de ser eliminada), uma vez que o álcool em grande quantidade é tóxico ao nosso organismo. A nutricionista Marina Gomes, do Instituto Nutrindo Ideais, diz que esse processo de metabolização envolve a transformação do etanol em acetaldeído e depois em ácido acético.

“Os sintomas da ressaca se dão pelo aumento da concentração desse acetaldeído, que também é tóxico e se deposita em diversos órgãos, prejudicando suas funções. Isso somado a desidratação causada pelo álcool piora os sintomas no dia seguinte”.

Antes do bloco

Antes do bloquinho começar, garanta que você está bem alimentado e hidratado. Marina indica fazer uma refeição equilibrada com carboidratos e proteínas. Dessa forma, você torna a absorção do álcool mais lenta pelo intestino, permitindo ao fígado mais tempo para metabolizar a substância.

A nutricionista Laís Murta complementa que antes da folia a recomendação é optar por refeições mais leves, naturais, para que não haja quantidades exageradas de frituras, fast foods, carboidratos como arroz, feijão e macarrão. "Ingerindo os alimentos certos, é possível se jogar nos blocos, trios, ou avenidas, com muita disposição".

Durante o bloquinho

Durante o evento, é importante intercalar o consumo de bebida alcoólica com água, água de coco ou até mesmo isotônicos. Sempre que possível (ou sempre que precisar usar o banheiro), lembre-se de beber algo não alcoólico.

Beber devagar e de forma moderada também facilita o trabalho do fígado. Outra dica é evitar passar por longos períodos sem se alimentar. Faça paradas estratégicas para consumir boas fontes de carboidrato durante o evento.

Após os blocos ou festas

Laís sugere o consumo de carboidratos complexos, como grãos integrais (linhaça, chia e amaranto) e sucos e frutas desintoxicantes como abacaxi, hortelã e gengibre. "Dessa forma, é possível ajudar na desintoxicação do corpo e principalmente, na eliminação das toxinas por diurese - substâncias que causam o inchaço", diz a nutricionista.