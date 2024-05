Aumenta energia: veja 10 vantagens do café para a saúde

Nutricionista explica como essa bebida ajuda a melhorar o funcionamento do organismo

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, conforme um estudo realizado pela plataforma CouponValido.com.br, com dados da Associação Internacional do Café (ICO) e do Dieese. Em média, os brasileiros bebem de três a quatro xícaras por dia, o equivalente a beber cerca de 5,8 kg por ano.