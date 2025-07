Cuidados

Alergia ou resfriado? Saiba diferenciar as doenças comuns do inverno

A estação mais fria do ano, além de nos manter mais tempo em ambientes fechados, também agrava a exposição a alérgenos

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:00

Distinguir uma crise alérgica de uma infecção respiratória, como um resfriado ou gripe, pode parecer difícil Crédito: Shutterstock

Quando as temperaturas caem, a frequência de espirros, tosses e nariz escorrendo sobe — e junto com esses sintomas, aumenta também a confusão: estou com uma gripe, um resfriado ou é “só uma alergia”?

>

Especialistas alertam para os riscos de ignorar ou minimizar as alergias respiratórias, especialmente no inverno. A estação mais fria do ano, além de nos manter mais tempo em ambientes fechados, também agrava a exposição a alérgenos como poeira, mofo e pelos de animais — e, claro, à poluição, que costuma disparar nas cidades brasileiras nesse período.>

“No consultório, o que mais vemos no inverno são casos de rinite alérgica, asma, alergia a pelos de animais e mofo, além de reações causadas por ácaros”, explica Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista e especialista em alergias respiratórias do Hospital Paulista.>

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de rinite alérgica e cerca de 300 milhões têm asma. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia respiratória — um índice que cresce a cada ano, especialmente nas grandes cidades.>

>

Alergia ou infecção?

Distinguir uma crise alérgica de uma infecção respiratória, como um resfriado ou gripe, pode parecer difícil, mas é essencial para evitar tratamentos errados. Um erro comum é recorrer a antibióticos ou anti-inflamatórios sem prescrição — o que pode mascarar sintomas e causar efeitos colaterais desnecessários.>

“A alergia costuma começar de forma súbita, com espirros, coriza clara, coceira nos olhos e nariz, mas sem febre. Já uma infecção geralmente vem acompanhada de febre, dor no corpo, mal-estar geral e tosse com secreção”, diferencia a especialista.>

O resfriado comum é uma infecção viral do trato respiratório superior. Os sintomas incluem coriza, espirros, dor de garganta e tosse, e geralmente são mais leves e duram menos tempo do que a gripe. Resfriados geralmente duram de 7 a 10 dias, enquanto alergias podem persistir por semanas ou meses, especialmente se causadas por alérgenos ambientais como pólen ou poeira.>

Além disso, os sintomas alérgicos podem variar conforme o ambiente. Se pioram em casa, no carro ou perto de animais, por exemplo, é um forte indicativo de alergia — e não de infecção.>

Como controlar?

O controle das alergias respiratórias passa por uma série de cuidados práticos no ambiente doméstico e de trabalho. Veja algumas orientações para respirar melhor neste inverno:>

Em casa

Limpeza regular com pano úmido para evitar levantar poeira.

Lavar roupas de cama com frequência em água quente para eliminar ácaros.

Evitar o acúmulo de objetos que juntam poeira, como tapetes e bichos de pelúcia.

Usar desumidificadores ou manter a umidade entre 30% e 50% para evitar mofo.

Manter os ambientes ventilados, mesmo no frio.



No trabalho

Higienizar estações de trabalho com regularidade.

Usar máscaras e EPIs se houver exposição a poeira ou produtos químicos.

Evitar ambientes mal ventilados ou com ar-condicionado sujo.

Além disso, manter um estilo de vida saudável — com boa alimentação, hidratação, exercícios e sono — fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção das crises.

>

Não trate alergia como algo menor ou inofensivo. Tomar medicamentos por conta própria pode trazer riscos, inclusive de reações graves. “A automedicação pode mascarar sintomas ou, pior, provocar efeitos colaterais e até levar a crises mais graves, como a anafilaxia”, alerta Cristiane. “É fundamental procurar um especialista para identificar a causa e adotar o tratamento mais adequado". >

O diagnóstico correto permite personalizar o tratamento, usar medicamentos apropriados (como antialérgicos ou corticoides, quando necessários) e orientar mudanças de rotina que realmente fazem diferença.>

As alergias respiratórias não têm cura definitiva, mas com cuidado, informação e acompanhamento médico, é possível manter os sintomas sob controle e ter mais qualidade de vida.>

Então, se neste inverno você se pegar espirrando sem parar, com nariz entupido e olhos vermelhos, pare e pense: pode ser mais do que “tempo seco”. Pode ser alergia — e merece atenção.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta