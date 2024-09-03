9 cuidados com a alimentação para evitar o envelhecimento capilar

A alimentação tem grande impacto na saúde dos cabelos Crédito: PeopleImages | Shutterstock

No dia a dia, uma alimentação variada e equilibrada não apenas contribui para a saúde e beleza dos cabelos, mas também pode ajudar a retardar os sinais de envelhecimento e promover um crescimento saudável dos fios com o passar dos anos.

“A chave para combater o envelhecimento capilar está na combinação de uma alimentação balanceada, produtos específicos e tratamentos personalizados que atendam às necessidades únicas de cada cabelo”, conta a nutricionista Clariana Colaço.

A seguir, ela explica como a alimentação pode ajudar a manter os cabelos saudáveis e bonitos por mais tempo. Veja!

1. Incorpore alimentos ricos em antioxidantes

Os antioxidantes combatem os radicais livres, que podem danificar os folículos capilares e acelerar o envelhecimento dos cabelos. Por isso, consuma morango, mirtilo, framboesa, laranja, cenoura, uvas, manga, mamão, acerola, goiaba, kiwi; além de vegetais como espinafre, couve e brócolis.

2. Aumente a ingestão de proteínas

O cabelo é composto principalmente por queratina, uma proteína. Ingerir proteínas adequadas ajuda a manter os fios fortes e saudáveis. Para isso, consuma carnes magras, ovos, peixes, legumes, nozes e sementes.

3. Inclua ômega 3 na dieta

Os ácidos graxos ômega 3 mantêm o couro cabeludo saudável e hidratado, além de promover o crescimento do cabelo. Para isso, consuma peixes gordurosos como salmão, sardinha, atum, além de chia, linhaça e nozes.

4. Consuma vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B, como a biotina (B7), são essenciais para a saúde capilar, promovendo o crescimento e prevenindo a queda. Elas estão presentes em grãos integrais, ovos, nozes , vegetais de folhas verdes e abacate.

É importante se manter hidratado para garantir a saúde dos cabelos Crédito: InesBazdar | Shutterstock

5. Hidrate-se adequadamente

A hidratação é essencial para manter o cabelo saudável, evitando o ressecamento e a quebra. Além de água, inclua alimentos como pepino, melancia e melão.

6. Inclua zinco e ferro na alimentação

O zinco ajuda na reparação dos tecidos capilares e na manutenção das glândulas sebáceas ao redor dos folículos, enquanto o ferro é essencial para o transporte de oxigênio para as raízes do cabelo. São fontes de zinco e ferro: ostras, carne vermelha, amêndoas, castanha-de-caju, sementes de abóbora, espinafre, lentilhas e carne vermelha magra.

7. Prefira gorduras saudáveis

As gorduras saudáveis são importantes para a elasticidade e brilho do cabelo. Por isso, consuma azeite de oliva, abacate e nozes.

8. Incorpore alimentos ricos em vitamina E

A vitamina E ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, promovendo a saúde capilar. Ela está presente em amêndoas, sementes de girassol, espinafre e abacate.

9. Considere suplementos, se necessário