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Alimentação

5 receitas detox para começar a semana

Veja como preparar opções práticas e saborosas que favorecem a saúde e o funcionamento do organismo

Publicado em 

02 set 2024 às 10:00

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Creme de abóbora com gengibre Crédito: Goiipic | Shutterstock
Começar a semana com receitas detox pode ser uma excelente maneira de promover a saúde e o bem-estar. Geralmente ricas em frutas, vegetais e ingredientes naturais, elas ajudam a eliminar toxinas do corpo, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia. Além disso, esses alimentos são carregados de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e auxiliam na hidratação do organismo.
Abaixo, confira 5 receitas detox para começar a semana!

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

  • 500 g de abóbora cortada em cubos
  • 1 cenoura picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada. Em seguida, acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione a abóbora e a cenoura. Refogue por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, para que os legumes comecem a amolecer.  
Adicione o caldo de legumes à panela, certificando-se de que os legumes estão cobertos pelo líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe a sopa ferver, depois reduza o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a abóbora e a cenoura estejam bem macias. Retire a panela do fogo e, com cuidado, bata a sopa no liquidificador ou use um mixer de mão diretamente na panela, até que a mistura fique homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

Suco verde

Ingredientes

  • 1 folha de couve sem o talo
  • 1 maçã-verde cortada em pedaços
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 pedaço de gengibre
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Salada de couve e abacate

Ingredientes

  • 4 folhas couve fatiadas
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • 1 pepino cortado em rodelas finas
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a couve em um recipiente e adicione um pouco de sal. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 2 minutos. Isso ajudará a amaciar a couve e reduzir seu sabor amargo. Adicione o abacate, o pepino e a cenoura.
Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até o molho ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente todos os ingredientes. Polvilhe as sementes de linhaça por cima da salada. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Suco de beterraba Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Suco de beterraba

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • 1 maçã cortada em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 1 pedaço de gengibre
  • 200 ml de água

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Smoothie de espinafre e abacaxi

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1 fatia de abacaxi congelada e picada
  • 1 banana congelada cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de água de coco
  • 1 colher de chá de sementes de linhaça 

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

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