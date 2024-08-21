Veja as causas da alergia alimentar a frutas

Algumas pessoas podem apresentar alergia a frutas Crédito: New Africa | Shutterstock

No Brasil, cerca de 6% da população infantil e 3,5% da população adulta são afetadas com alguma forma de alergia alimentar, conforme revela o estudo feito pela instituição Alergia Alimentar Brasil. Essa condição é caracterizada como uma resposta imunológica específica, desencadeada por alguma substância presente em alimentos, bebidas ou, até mesmo, em aditivos alimentares.

Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), casos de reação alérgica e intolerância a comidas e bebidas têm crescido há vinte anos, fazendo com que os pesquisadores da área tratem esse aumento como um fenômeno epigenético, ou seja, que impacta o material genético de um organismo sem afetar a sequência de seu DNA.

As alergias alimentares têm efeitos significativos tanto para os pacientes quanto para o sistema médico, porque os indivíduos portadores da condição têm de realizar visitas frequentes a postos de atendimento médico de emergência – por reações como manchas vermelhas, inchaço e coceira – e comumente se submetem a internações devido à ingestão de desencadeadores da resposta imunológica, o que pode levar à anafilaxia, reação alérgica aguda e grave que pode ser fatal.

Alimentos que mais causam alergia

No panorama ocidental, 9 grupos alimentares são responsáveis por cerca de 90% das reações alérgicas, sendo eles: amendoim, leite, crustáceos, nozes, peixe, soja, trigo, ovo e gergelim. Embora apareçam em menor proporção, países como o Brasil, que contam com uma biodiversidade ampla, também registram casos de alergias a frutas, em especial àquelas que apresentam proteínas semelhantes às encontradas nas seringueiras.

Até metade das pessoas alérgicas ao látex podem desenvolver alergia às frutas Crédito: CHALERMCHAI99 | Shutterstock)

Síndrome de látex-fruta

Conforme Gabriela Justamante Händel Schmitz, doutora em Ciências pela FCF-USP – com especialidade em alergia alimentar –, em artigo publicado pelo International Life Sciences Institute (ILSI), 30% a 50% dos indivíduos alérgicos ao látex da Hevea brasiliensis (seringueira) apresentam hipersensibilidade associada a alguns alimentos derivados de plantas, especialmente frutas consumidas frescas.

“Frutas como o abacate, mamão, maracujá, manga, banana, figo, melão, pêssego e kiwi, e alguns vegetais como tomate e batata contém proteínas que podem causar reações cruzadas com o látex. Este fenômeno é chamado de síndrome látex-fruta”, explica.

Conforme a especialista, “a heveína, uma importante proteína do látex, denominada como ‘major allergen’, possui uma sequência de aminoácidos contendo 50% de similaridade quando comparada às quitinases de algumas frutas como a banana e o abacate. Dessa maneira, pessoas alérgicas ao látex podem desenvolver alergia também a estas frutas”.

Cuidados com alergias alimentares

A profissional ressalta que, devido ao risco de anafilaxia, é importante que os indivíduos realizem consultas para identificação desse tipo de alergia e se atentem aos rótulos dos alimentos e bebidas antes de realizar a ingestão.