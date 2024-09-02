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No dia a dia

Receitas refrescantes: confira 5 sucos verdes para desinchar

O inchaço ou edema é, na verdade, sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 set 2024 às 08:00

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Suco de couve com limão  Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock
Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheios de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral.
Segundo a nutróloga Marcella Garcez, o inchaço ou edema é, na verdade, sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.
A seguir, confira 5 receitas refrescantes e fáceis de preparar que vão transformar sua rotina e ajudar a manter seu corpo leve e saudável!

Suco de couve com maçã-verde

Ingredientes

  • 2 folhas de couve
  • Suco de 1 limão
  • 1 maçã-verde picada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 200 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de pepino com hortelã

Ingredientes

  • 1 pepino com casca picado
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 maçã-verde picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 ml de água de coco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com espinafre

Imagem Edicase Brasil
Suco de abacaxi com espinafre  Crédito: Ksenija Toyechkina | Shutterstock

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de hortelã picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de salsão com maçã

Ingredientes

  • 2 talos de salsão
  • 1 maçã-verde picada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1/2 pepino picado
  • 200 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de alface com limão

Ingredientes

  • 5 folhas de alface
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 pepino picado
  • 1 colher de chá de linhaça
  • 200 ml de água de coco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

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