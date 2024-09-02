Receitas refrescantes: confira 5 sucos verdes para desinchar

Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheios de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral.
Segundo a nutróloga Marcella Garcez, o inchaço ou edema é, na verdade, sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.
A seguir, confira 5 receitas refrescantes e fáceis de preparar que vão transformar sua rotina e ajudar a manter seu corpo leve e saudável!
Suco de couve com maçã-verde
Ingredientes
- 2 folhas de couve
- Suco de 1 limão
- 1 maçã-verde picada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco de pepino com hortelã
Ingredientes
- 1 pepino com casca picado
- 5 folhas de hortelã
- 1 maçã-verde picada
- Suco de 1/2 limão
- 200 ml de água de coco
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco de abacaxi com espinafre
Ingredientes
- 2 fatias de abacaxi
- 1 punhado de folhas de espinafre
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de sopa de hortelã picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco de salsão com maçã
Ingredientes
- 2 talos de salsão
- 1 maçã-verde picada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1/2 pepino picado
- 200 ml de água
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco de alface com limão
Ingredientes
- 5 folhas de alface
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino picado
- 1 colher de chá de linhaça
- 200 ml de água de coco
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.