7 benefícios da ervilha para saúde e formas criativas de usá-la

As ervilhas têm propriedades que favorecem a saúde geral do corpo Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

A ervilha, uma leguminosa proveniente das vagens da planta Pisum sativum , é amplamente utilizada em sopas, saladas e molhos. No entanto, apesar de sua popularidade, seu valor nutricional é frequentemente subestimado. Todavia, ela é rica em proteínas, fibras, ferro e vitaminas que oferecem diversos benefícios ao corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Promove a digestão

O alto teor de fibras presentes na ervilha faz dela o alimento ideal para manter a digestão. Isso porque ela aumenta o volume das fezes e acelera o trânsito intestinal, prevenindo a constipação. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento, pois “proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

2. Previne anemias

Com quantidades consideráveis de ferro e de folato, essa leguminosa é uma aliada contra a anemia ferropriva (doença causada pela deficiência de ferro), ajudando na produção de glóbulos vermelhos e na prevenção de deficiências nutricionais que podem levar ao desenvolvimento da doença.

3. Fortalece o sistema imunológico

A ervilha é um alimento rico em vitamina C , essencial para fortalecer o sistema imunológico, auxiliar na cicatrização e manter a elasticidade e firmeza da pele. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Protege o coração

Essa leguminosa tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter a saúde cardiovascular , reduzindo o risco de doenças cardíacas. Nutrientes como a vitamina B, ajudam a reduzir os níveis de homocisteína (aminoácido) no sangue, que em níveis elevados pode favorecer o risco de doenças como AVC (acidente vascular cerebral), doença coronariana, trombose e infarto cardíaco.

“A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo dessas condições. Alguns alimentos são benéficos e podem melhorar a função cardíaca, enquanto outros podem aumentar o risco de problemas cardíacos”, explica Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.

A ervilha tem carotenoides com ação antioxidante que reduzem o risco de doenças como a catarata Crédito: Yada’s Room | Shutterstock

5. Mantém a saúde dos olhos

Os olhos também são favorecidos pelo consumo de ervilha, já que a leguminosa é rica em luteína e zeaxantina, carotenoides com ação antioxidante conhecidos por ajudar a reduzir a incidência de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Mas, ainda assim, a consulta com um especialista é indispensável. “O olho é um órgão muito delicado e complexo. Por isso, um médico habilitado e cuidadoso pode fazer toda a diferença na vida de inúmeros pacientes”, alerta o oftalmologista Aluizio Rocha.

6. Controla os níveis de açúcar no sangue

A ervilha tem um índice glicêmico baixo, o que significa que ela libera açúcar no sangue de forma lenta e gradual. Além disso, por ser fonte de fibras, ela desacelera a absorção de carboidratos, esses fatores combinados ajudam a manter os níveis de glicose mais equilibrados e a controlar o apetite, contribuindo para uma gestão mais eficaz do açúcar no sangue.

7. Favorece o ganho de massa muscular

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, a ervilha favorece o ganho de massa muscular por ser uma boa fonte de proteína vegetal. “Com alta quantidade de aminoácidos essenciais, ideais para quem quer ganhar massa muscular, pois são necessários para a síntese proteica. A ervilha tem quantidades de aminoácidos essenciais comparáveis às proteínas de origem animal”, diz a profissional.

Maneiras de utilizar a ervilha

A ervilha é um ingrediente versátil, por isso, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, entres eles, estão: