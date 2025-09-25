8 perguntas para medir o seu nível de estresse 

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:33
O estresse, quando constante, interfere diretamente no bem-estar físico e emocional, comprometendo a energia, o sono e a disposição para atividades diárias. Ele pode gerar irritabilidade, dificuldade de concentração e até alterações no sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Além disso, o impacto psicológico influencia os relacionamentos e a produtividade.
O Brasil é o 4º país mais estressado do mundo: 42% da população afirma sentir níveis significativos de estresse que afetam a rotina , segundo o relatório World Mental Health Day 2024 , do Instituto Ipsos. A pesquisa mostra ainda que 77% dos brasileiros já refletiram sobre a importância de cuidar da saúde mental.
No trabalho, a situação é crítica: em 2024, quase meio milhão de brasileiros se afastaram por problemas dessa natureza, um aumento de 68% em relação a 2023. O estresse lidera os afastamentos, com 28,6% dos casos. Apesar disso, 55,8% das pessoas que sofrem com nervosismo, tensão ou ansiedade nunca buscaram ajuda profissional.
Segundo o psicólogo Rafael Nunes, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor de pós-graduação na Fundação Dom Cabral (FDC), no Grupo ANIMA, na faculdade Unisinos e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a saúde mental vai além da ausência de transtornos; é um processo ativo para uma vida de qualidade, que exige atenção aos pensamentos e sentimentos, mesmo que os estressores não possam ser eliminados.
O especialista explica que, além de reconhecer o tipo de estresse sentido, é importante analisar em que nível ele se encontra. “Quando percebemos alguns sintomas frequentes, pode ser um alerta para buscar ajuda especializada”, afirma.
Para auxiliar no processo de identificar o nível de estresse, Rafael Nunes sugere um teste prático de oito perguntas. A proposta é selecionar um ou mais itens que descrevam sua condição nas últimas quatro semanas. O número entre parênteses, à frente de cada opção, deve ser somado ao final.
O psicólogo ressalta que, isoladamente, o teste não tem valor diagnóstico, mas pode indicar em que estágio está o estresse.
(1) Ansiedade e nervosismo.
(1) Depressão ou mudanças bruscas de humor.
(1) Irritabilidade e/ou desânimo.
(1) Pouca tolerância ou paciência.
(1) Desinteresse e/ou perda de prazer.
(1) Insônia e/ou inquietação.
(1) Tensão muscular.
(1) Mandíbula contraída.
(1) Dores de cabeça frequentes.
(1) Dores frequentes na nuca.
(1) Outras dores pelo corpo .
(1) Ranger dos dentes dormindo ou aumento do sintoma.
(1) Tiques motores: piscar de olhos, tremores labiais ou tiques faciais, movimentos descontrolados na cabeça, mãos e punhos.
(1) Autoescoriações: coçar ou espremer a pele exageradamente.
(1) Arrancar cabelos e/ou pelos em geral.
(1) Roer unhas.
(1) Morder-se: língua, dedos, boca etc.
(1) Dificuldade para engolir e/ou engolir saliva demais.
(1) Dor de estômago, azia e/ou náusea .
(1) Aperto ou dor no peito.
(1) Agravamento ou surgimento de diabetes.
(1) Arritmias cardíacas e/ou hipertensão arterial.
(1) Zumbido no ouvido e/ou labirintite.
(1) Desempenho sexual diminuído.
(1) Batimentos cardíacos acelerados ou palpitações.
(1) Respiração rápida e/ou falta de ar.
(1) Sudorese e/ou mãos frias.
(1) Tonturas e/ou tremores.
(1) Formigamentos e/ou boca seca.
(1) Alteração do peso e/ou do apetite.
(1) Gripes e resfriados frequentes.
(1) Problemas de pele: urticária, caspa, psoríase etc.
(1) Alergias.
(1) Asma ou bronquite asmática.
(1) Surgimento de infecções: herpes, infecção urinária etc.
(1) Doenças autoimunes.
(1) Falta de concentração e/ou dificuldade de aprendizado.
(1) Crises de choro.
(1) Ruminação de ideias ruins.
(1) Cansaço e fadiga.
(1) Aumento no consumo de álcool e tabaco.
(1) Medos exagerados e/ou vontade de sair do lugar.
(5) Surgiram há pouco tempo (menos de 4 semanas) e aparecem só esporadicamente.
(10) Surgiram há pouco tempo (menos de 4 semanas) e aparecem o tempo todo.
(15) Surgiram há mais tempo (mais de 4 semanas) e aparecem só esporadicamente.
(20) Surgiram há mais tempo (mais de 4 semanas) e aparecem quase o tempo todo.
Agora é só somar todos os itens respondidos e verificar como está no momento.
Não sugere ansiedade significativa ou estresse. Normalmente, esse grau de pontuação não costuma interferir no desempenho global da pessoa.
A ansiedade torna-se um sintoma mais evidente: a pessoa já apresenta alguns traços ansiosos, o que requer atenção. Esse grau já deve causar alerta e os sintomas sugeridos já podem interferir no desempenho social e ocupacional.
Aqui há sinais nítidos de ansiedade significativa e/ou estresse em andamento. Nessa pontuação, os sintomas são incômodos e as queixas físicas , geralmente, não têm respostas satisfatórias aos tratamentos médicos, com importante comprometimento no desempenho social, ocupacional e familiar, com indicação para atenção ou tratamento especializado.
O estresse é característico e está francamente estabelecido. O quadro apresenta diversos sintomas limitantes e, nesse caso, é recomendável procurar um profissional de saúde.
Por Flávia Ghiurghi
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o