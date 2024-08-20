8 nutrientes importantes para envelhecer com saúde

Alguns nutrientes são essenciais para um envelhecimento com qualidade de vida Crédito: oneinchpunch | Shutterstock

As pessoas estão vivendo cada vez mais. Por isso, há uma discussão crescente sobre como ter uma vida cada vez melhor, independentemente da idade. Alimentação saudável , prática de atividade física , sono adequado, redução do estresse e a evitar os comportamentos de risco, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, são essenciais para isso.

“O grande segredo é envelhecer de maneira jovem. Por isso, precisamos avaliar quais itens podemos incluir na nossa rotina para garantir um processo de envelhecimento não limitante. Isso envolve uma combinação de fatores internos e externos, tornando essencial o acompanhamento de um profissional de saúde. Ele pode avaliar, a partir dos exames, quais são os itens que precisam ser ajustados”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Clínica Funcional e nutricionista na True Source.

Manter os músculos fortes é um seguro de vida

Uma vida longa e saudável exige a manutenção da musculatura. É crucial estar atento à perda de massa muscular , conhecida como sarcopenia, que pode afetar a autonomia e a independência. Para combater isso, é importante garantir o consumo adequado de proteínas e considerar, com ajuda médica, o uso de creatina.

“É fundamental manter a musculatura em todas as fases da vida, especialmente após os 60 anos, quando os músculos podem ser essenciais para a realização de atividades diárias básicas, como ir ao banheiro sem ajuda. Por isso, é vital entender a composição corporal e verificar se a pessoa não possui excesso de gordura e pouca massa muscular. Monitorar essas mudanças ao longo do tempo é crucial para prevenir a perda muscular”, explica Elaine Henzel.

Whey protein e creatina são aliados em todas as idades

A combinação de whey protein creatina é uma aliada valiosa para pessoas de todas as idades, e o mercado desses suplementos evoluiu consideravelmente. As opções disponíveis variam desde o whey protein tradicional, derivado do soro do leite, até opções veganas que combinam ingredientes como proteína de ervilha, arroz, amêndoas, castanhas e chia em pó.

Essas opções não apenas proporcionam um sabor agradável, mas também ajudam a garantir a ingestão adequada de proteínas diárias. Além disso, o colágeno, que também é uma fonte de proteína, pode ser um grande aliado para as articulações, especialmente o tipo 2, que auxilia na recuperação muscular e na saúde articular.

“Existe uma proteína ideal para cada paladar. É uma questão de experimentar diferentes sabores até encontrar pelo menos três opções que sejam agradáveis para incluir na alimentação diária, evitando a monotonia […]”, explica a nutricionista.

A creatina, por sua vez, está disponível em várias formas, incluindo pó e gummies, facilitando o consumo diário. Seja qual for a escolha, é importante seguir a recomendação de um profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do uso desses suplementos.

Alimentação rica em nutrientes é a chave para uma vida longeva Crédito: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Nutrientes indispensáveis para longevidade

Manter uma alimentação rica em nutrientes é fundamental para uma vida longeva, ajudando a prevenir doenças e a melhorando a qualidade de vida. Para isso, alguns nutrientes não podem faltar na dieta, são eles:

1. Ômega 3

O ômega 3 é uma gordura essencial e um aliado do nosso corpo, contribuindo para a saúde cardiovascular, cognitiva, articular, ocular, além de fortalecer o sistema imunológico. Também auxilia na manutenção da massa muscular, na saúde mental e no humor. É um suplemento que não pode faltar em nenhuma faixa etária.

Atualmente, é possível encontrar versões veganas de ômega 3, como o multivitamínico DHA, que é uma alternativa para quem busca uma solução sem óleo de peixe na composição. Normalmente, o DHA é derivado do óleo de alga Schizochytrium sp e pode ser encontrado na forma líquida, para consumo em gotas, ou em cápsulas.

2. Coenzima Q10

A nossa energia vem da coenzima Q10, encontrada em todas as células do corpo. Ela pode ser encontrada em alimentos como carne, peixes, nozes e grãos integrais. A suplementação, por sua vez, pode ser indicada por um médico conforme as necessidades do paciente.

3. Vitaminas

As vitaminas do complexo B, incluindo B12, B6 e folato, são fundamentais para a produção de energia, a manutenção da função neurológica e a síntese de células vermelhas do sangue. Com o envelhecimento, a absorção delas pode ser prejudicada, levando a deficiências que podem resultar em fadiga, problemas cognitivos e anemia.

4. Vitamina D

A vitamina D é vital para a saúde óssea e a absorção de cálcio, ajudando a prevenir a osteoporose e a fraqueza muscular, condições comuns entre os idosos. Além disso, ela desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. A deficiência dela é comum em idosos, principalmente devido à menor exposição solar e à capacidade reduzida da pele de sintetizá-la.

5. Magnésio

O magnésio desempenha um papel fundamental na manutenção da função muscular e nervosa, além de contribuir para a saúde óssea e a regulação do ritmo cardíaco. Sua deficiência pode levar a problemas como cãibras musculares e fraqueza.

6. Cálcio

O cálcio é crucial para a saúde óssea e dentária, ajudando a prevenir a osteoporose, uma condição comum na terceira idade, e a manter a densidade óssea.

7. Ferro

O ferro é vital para a formação de hemoglobina e a prevenção da anemia, que pode causar fadiga e fraqueza em idosos.

8. Zinco

O zinco é importante para o sistema imunológico, a cicatrização de feridas e a manutenção da função cognitiva, ajudando a prevenir a deterioração mental e fortalecer as defesas do organismo.

“A ingestão adequada desses minerais é fundamental para a saúde dos idosos, por contribuir não apenas para a manutenção da integridade óssea e funcionalidade cognitiva, mas também para a prevenção de deficiências nutricionais que podem impactar negativamente a qualidade de vida”, finaliza Elaine Henzel.