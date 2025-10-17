Se cuida

8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

Veja como é possível reduzir os sintomas e viver esse período com mais leveza, equilíbrio e bem-estar

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:32

A menopausa traz diversas mudanças para a saúde da mulher e requer cuidados especiais Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

A menopausa é um marco biológico na vida da mulher, um momento de transformações hormonais e físicas que exige cuidado e informação. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 29 milhões de mulheres estão na menopausa, número que tende a crescer com o aumento da expectativa de vida feminina.

Conforme dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), cerca de 30% das mulheres reportam sintomas leves a moderados nessa fase, enquanto um percentual relevante enfrenta efeitos mais intensos que impactam a qualidade de vida.

Cuidados com a saúde na menopausa

Apesar de ainda cercada de tabus, a menopausa não representa o fim da feminilidade, mas o início de um novo ciclo. “A menopausa não deve ser vista como um fim, mas como um novo capítulo que pede atenção, diálogo com o corpo e escolhas conscientes. Com orientação profissional, essa fase pode ser leve e empoderadora”, diz a ginecologista e obstetra Dra. Larissa Pires.

Abaixo, a médica lista algumas dicas para encarar essa nova fase com mais cuidado e saúde. Confira!

1. Avaliação hormonal regular

Acompanhar os níveis de estrogênio, progesterona e FSH é essencial para entender as mudanças do corpo e agir preventivamente.

2. Terapia de reposição hormonal (TRH) bem indicada

Quando acompanhada de perto, a TRH pode aliviar sintomas como ondas de calor, secura vaginal e oscilações de humor.

3. Exercícios resistidos e de impacto leve

Atividades como musculação e caminhada auxiliam na preservação da densidade óssea e prevenção da osteoporose.

4. Cuidado com a saúde íntima

Lubrificantes à base de água, hidratantes vaginais e consultas médicas regulares são aliados fundamentais do conforto feminino.

Uma alimentação saudável pode ajudar a amenizar os sintomas da menopausa Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Alimentação equilibrada na menopausa

Durante a menopausa, cuidar da alimentação é fundamental para manter o equilíbrio hormonal, a saúde óssea e o bem-estar geral. Nessa fase, o corpo passa por mudanças significativas, como a redução na produção de estrogênio, que pode afetar o metabolismo, aumentar o risco de osteoporose e alterar a distribuição de gordura corporal.

Uma dieta equilibrada, rica em cálcio, proteínas magras, fibras e gorduras boas, ajuda a controlar o peso, reduzir sintomas como ondas de calor e irritabilidade, além de proteger o coração. Evitar ultraprocessados, excesso de açúcar e álcool também é importante para preservar a saúde e a qualidade de vida.

“Nutrir-se bem durante a menopausa é criar um ambiente interno que contrabalanceia os efeitos hormonais. A alimentação pode ser uma aliada poderosa nessa fase de tantas transformações”, conta a nutricionista Clariana Colaço.

Abaixo, a profissional explica como a alimentação pode ajudar a enfrentar os desafios da menopausa!

1. Aposte em alimentos ricos em fitoestrogênios

Soja, linhaça e grão-de-bico ajudam a suavizar sintomas hormonais, por conterem compostos semelhantes ao estrogênio natural.

2. Priorize alimentos anti-inflamatórios

Frutas vermelhas, oleaginosas e peixes ricos em ômega 3 ajudam no controle de inflamações e na proteção cardiovascular.

3. Consuma cálcio e vitamina D diariamente

Leites fortificados, queijos magros e exposição solar moderada são essenciais para manter ossos fortes e prevenir fraturas.

4. Hidrate-se e controle o peso corporal

A hidratação adequada e o consumo de fibras regulam o metabolismo e reduzem desconfortos como inchaço e retenção.

Encarar a menopausa com naturalidade e cuidado é um gesto de amor-próprio. Mais do que lidar com sintomas, é entender o corpo em uma nova fase de potência e amadurecimento.Com apoio médico e nutricional, é possível atravessar esse período com leveza, equilíbrio e qualidade de vida.

Por Ana Carolina Baili

