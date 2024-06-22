7 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são excelentes para aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento.
Em vista disso, selecionamos 7 receitas saborosas e saudáveis com peixe para você se deliciar e aumentar o ganho de massa muscular. Confira!
Salmão grelhado ao vinho branco
Ingredientes
- 200 g de postas de salmão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cálice de vinho branco seco
- Sal e pimenta-do-reino branca moída
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida. Dica: sirva o salmão com salada.
Peixe com crosta de aveia
Ingredientes
- 6 filés de linguado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de aveia em flocos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Peixe cozido com brócolis e cenoura
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele
- 400 ml de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.
Peixe assado com batata
Ingredientes
- 400 g de truta sem pele
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 2 limões
- 5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua
- Sal a gosto
- Azeite para untar e regar
- Água
Modo de preparo
Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Peixe com creme de soja e pistache
Ingredientes
- 8 filés de tilápia
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 4 colheres de sopa de pistache picado
- 200 ml de creme de soja
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Tacos de peixe com abacate
Ingredientes
- 400 g de tilápia em filés
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de alho em pó
- Suco de 1 limão
- 8 tortilhas de milho
- 1 abacate fatiado
- 1 xícara de chá de repolho roxo ralado
- Azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com páprica, cominho, alho em pó, sal e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3-4 minutos de cada lado. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo. Desfie o peixe e monte os tacos com peixe, abacate e repolho roxo. Sirva em seguida.
Moqueca de peixe com leite de coco
Ingredientes
- 400 g de filé de robalo
- 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
- 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma panela grande, faça camadas com o peixe, pimentões, tomates e cebola. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20-25 minutos, até o peixe ficar cozido. Finalize com coentro e sirva em seguida.