7 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Salmão grelhado ao vinho branco: opção de receita Crédito: Chabraszewski | Shutterstock

Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são excelentes para aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento.

Em vista disso, selecionamos 7 receitas saborosas e saudáveis com peixe para você se deliciar e aumentar o ganho de massa muscular. Confira!

Salmão grelhado ao vinho branco

Ingredientes

200 g de postas de salmão





3 dentes de alho descascados e amassados





Suco de 1 limão





2 colheres de sopa de azeite





1 cálice de vinho branco seco





Sal e pimenta-do-reino branca moída

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida. Dica: sirva o salmão com salada.

Peixe com crosta de aveia

Ingredientes

6 filés de linguado





2 dentes de alho descascados e amassados





3 colheres de sopa de azeite





2 xícaras de chá de aveia em flocos





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe cozido com brócolis e cenoura

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em cubos





1 batata descascada e cortada em cubos





2 xícaras de chá de floretes de brócolis





200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele





400 ml de água





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Peixe assado com batata

Peixe assado com batata Crédito: grafvision | Shutterstock

Ingredientes

400 g de truta sem pele





3 dentes de alho descascados e amassados





Suco de 2 limões





5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua





Sal a gosto





Azeite para untar e regar





Água

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe com creme de soja e pistache

Ingredientes

8 filés de tilápia





1 colher de sopa de suco de limão





4 colheres de sopa de pistache picado





200 ml de creme de soja





1 dente de alho descascado e amassado





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Tacos de peixe com abacate

Ingredientes

400 g de tilápia em filés





1 colher de chá de páprica





1 colher de chá de cominho





1 colher de chá de alho em pó





Suco de 1 limão





8 tortilhas de milho





1 abacate fatiado





1 xícara de chá de repolho roxo ralado





Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com páprica, cominho, alho em pó, sal e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3-4 minutos de cada lado. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo. Desfie o peixe e monte os tacos com peixe, abacate e repolho roxo. Sirva em seguida.

Moqueca de peixe com leite de coco

Ingredientes

400 g de filé de robalo





1 pimentão vermelho cortado em rodelas





1 pimentão amarelo cortado em rodelas





2 tomates cortados em rodelas





1 cebola cortada em rodelas





200 ml de leite de coco





2 colheres de sopa de azeite de dendê





Suco de 1 limão





Sal, pimenta-do-reino moída e coentro a gosto

Modo de preparo