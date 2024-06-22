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Hipertrofia

7 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, os peixes são fundamentais para construção e reparação muscular.
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 jun 2024 às 09:00

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Salmão grelhado ao vinho branco: opção de receita   Crédito: Chabraszewski | Shutterstock
Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são excelentes para aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento. 
Em vista disso, selecionamos 7 receitas saborosas e saudáveis com peixe para você se deliciar e aumentar o ganho de massa muscular. Confira!

Salmão grelhado ao vinho branco

Ingredientes
  • 200 g de postas de salmão

  • 3 dentes de alho descascados e amassados

  • Suco de 1 limão

  • 2 colheres de sopa de azeite

  • 1 cálice de vinho branco seco

  • Sal e pimenta-do-reino branca moída

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida. Dica: sirva o salmão com salada.

Peixe com crosta de aveia

Ingredientes
  • 6 filés de linguado

  • 2 dentes de alho descascados e amassados

  • 3 colheres de sopa de azeite

  • 2 xícaras de chá de aveia em flocos

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

Peixe cozido com brócolis e cenoura

Ingredientes
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos

  • 1 batata descascada e cortada em cubos

  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

  • 200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele

  • 400 ml de água

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Peixe assado com batata

Imagem Edicase Brasil
Peixe assado com batata  Crédito: grafvision | Shutterstock
Ingredientes
  • 400 g de truta sem pele

  • 3 dentes de alho descascados e amassados

  • Suco de 2 limões

  • 5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua

  • Sal a gosto

  • Azeite para untar e regar

  • Água

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

Peixe com creme de soja e pistache

Ingredientes
  • 8 filés de tilápia

  • 1 colher de sopa de suco de limão

  • 4 colheres de sopa de pistache picado

  • 200 ml de creme de soja

  • 1 dente de alho descascado e amassado

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Tacos de peixe com abacate

Ingredientes
  • 400 g de tilápia em filés

  • 1 colher de chá de páprica

  • 1 colher de chá de cominho

  • 1 colher de chá de alho em pó

  • Suco de 1 limão

  • 8 tortilhas de milho

  • 1 abacate fatiado

  • 1 xícara de chá de repolho roxo ralado

  • Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com páprica, cominho, alho em pó, sal e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3-4 minutos de cada lado. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo. Desfie o peixe e monte os tacos com peixe, abacate e repolho roxo. Sirva em seguida.

Moqueca de peixe com leite de coco

Ingredientes
  • 400 g de filé de robalo

  • 1 pimentão vermelho cortado em rodelas

  • 1 pimentão amarelo cortado em rodelas

  • 2 tomates cortados em rodelas

  • 1 cebola cortada em rodelas

  • 200 ml de leite de coco

  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê

  • Suco de 1 limão

  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma panela grande, faça camadas com o peixe, pimentões, tomates e cebola. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20-25 minutos, até o peixe ficar cozido. Finalize com coentro e sirva em seguida.

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