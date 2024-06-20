De base a paletas de sombra: 12 lançamentos de beleza para você conhecer

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Base Power Plush Longwear, da Kylie Cosmetics

Disponível em 40 tonalidades, essa base é formulada com ingredientes que cuidam da pele, como Niacinamida, Centella Asiática e Vitamina E. Hidrata, suaviza e é absorvida perfeitamente, deixando uma sensação suave e almofadada, além de uma aparência retocada. É facilmente construível, não obstrui poros, nem se acumula em linhas finas ou adere a manchas secas e permanece leve na pele por até 12 horas com uma cobertura média e adaptável. Também entra no lançamento o Pincel de Corretivo, clean e vegano com cerdas ultramacias.

02

Paleta Multifuncional Skin Match, da Bauny Cosméticos

A novidade é composta por quatro itens essenciais: blush cremoso, shimmer, iluminador e contorno compactos, e permite a criação de diversos looks e a variação de cores e regiões de aplicação, pois pode ser usada tanto no rosto quanto nos lábios e nas bochechas. Sua fórmula enriquecida com vitamina E, com propriedades antioxidante e hidratante, proporciona um cuidado extra para a epiderme. Disponível em duas combinações de cores especialmente formuladas para diferentes tons de pele: a Light Skin é ideal para peles claras e a Brown Skin é indicada para peles negras.

03

Máscara Revitalizante de Romã, da Elbo

Foi criada com o intuito de intensificar a renovação celular e revitalizar peles opacas e desvitalizadas. Sua tripla ação esfoliante química, física e enzimática atua na redução de linhas finas e rugas, uniformiza a tonalidade da pele e promove uma aparência mais saudável, jovem e radiante, além de revelar uma textura mais suave e revitalizada.

04

Paleta de Sombras MAC 40 Pride

Em edição limitada, com uma embalagem de arco-íris almofadada e com 40 tonalidades, a paleta de sombras chega com novas cores e sucessos de vendas da marca nas últimas quatro décadas. Com 40 anos de apoio à comunidade LGBTQIAPN+, cada centavo arrecadado com as vendas desse item de colecionador, será revertido para o programa filantrópico da marca, Viva Glam. O programa direciona seus fundos para caridades locais ao redor do mundo, promovendo direitos iguais e futuros saudáveis para todos, incluindo organizações que atendem a comunidade LGBTQIAPN+.

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Balm Box We Coffee Granado

A cafeteria We Coffee e a Granado se uniram para resgatar a essência do Brasil através dos clássicos aromas de frutas presentes nos balms labiais. O produto inédito contém quatro unidades de macarons, acompanhado de uma unidade do tradicional balm Granado, que aparece de maneira sortida em cada um dos kits, podendo ser de limão, goiaba, pomelo e tangerina. Seguindo os mesmos sabores dos balms, os macarons proporcionam uma experiência gastronômica sensorial única.

06

Eternity Aromatic Essence For Men, da Calvin Klein

O perfume homenageia o icônico pilar da fragrância com uma experiência olfativa ousada. Um gourmand fougère altamente contrastante, a fragrância abre com uma essência fresca de zimbro com facetas amadeiradas e de gin. No coração, o brilho do cardamomo acrescenta uma qualidade picante equilibrada por uma nota doce e floral de lavanda. O calor sedutor do coco acolhedor acrescenta um toque sexy e gourmand.

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Coleção Fragrance, da Westwing

A coleção conta com três produtos essenciais: vela aromática, difusor de perfumes, além do refil e spray de ambientes. Cada item foi cuidadosamente desenvolvido para espalhar o aroma, transformando cada cômodo em um refúgio prazeroso. O doce aroma do figo, combinado com o toque terroso do vetiver, não apenas eleva o ambiente, mas também proporciona uma sensação de bem-estar e conforto, ideal para momentos de relaxamento e descontração. Os produtos chegam em novas embalagens com traços pintados à mão: uma envolvente combinação de figo e vetiver.

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Stick Cor, da Boca Rosa

O stick pode ser usado como blush, sombra e batom e a linha é composta por nove cores nomeadas, de forma muita divertida e carinhosa, com os apelidos das cidades do Brasil: Beagá (Belo Horizonte), Gyn (Goiânia), Jampá (João Pessoa), Jeri (Jericoacoara), Manaux (Manaus), Rildy (Rio de Janeiro), Tapajós (Tapajós) Poa (Porto Alegre) e Vix (Vitória). A seleção de cores foi especialmente definida com base em estudos de tendência e nas diferentes tonalidades de pele das mulheres brasileiras. São cores com efeito glow que compõem uma cartela de tonalidades terrosas, rosadas, vinho e avermelhadas.

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Delineador em Gel Blackeyes Catharine Hill by Maria Catarina

O produto chega oferecendo uma série de benefícios: fácil aplicação e secagem rápida, adequado para todos os tipos de pele; fórmula cremosa, alta pigmentação e cobertura excelente, ideal para diversos estilos de delineado, incluindo o clássico olho preto; longa duração e resistência à água. Para a aplicação do delineador, recomenda-se o uso de um pincel fino ou chanfrado, permitindo a criação de diferentes estilos conforme a preferência de cada pessoa. O delineador pode ser esfumado antes da secagem completa, proporcionando acabamentos suaves ou delineados definidos.

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Festival de Humor, da Natura

É uma fragrância frutal que pulsa na frequência da alegria coletiva com as notas eletrizantes de maçã verde, a energia do abacaxi e um toque inusitado de flores mixadas com a pripioca. O lançamento foi desenvolvido por meio de uma tecnologia prioritária, que captou o cheiro outdoor de mais de 40 moléculas presentes em diversos festivais para criar um acorde exclusivo que compõe os lançamentos, e proporciona uma energia única e intensa, capaz de teletransportar para lugares que só a música pode te levar.

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Linha de batons, da Klasmē

A marca asiática de cosméticos conhecida por usar ingredientes high-tech e de alta performance, lança novas cores em sua linha de batons inspiradas no universo acolhedor das cafeterias, com tons de marrom ideais para a temporada de inverno. Com alta cobertura e enriquecidas com óleo de jojoba, essas novas tonalidades oferecem o equilíbrio perfeito entre conforto e hidratação intensa. Os tons foram cuidadosamente selecionados para complementar todos os tipos de pele, trazendo a sensação de aconchego e familiaridade das cafeterias diretamente para sua rotina de beleza. os tons são Mocha, Milk Chocolate, Caramel e Pink Lemonade.

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Photoage Stick Mineral, da Dermage