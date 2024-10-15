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7 hábitos para prevenir a obesidade

7 hábitos para prevenir a obesidade

Médico ensina atitudes que ajudam a evitar o ganho de peso e melhoram a qualidade de vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 out 2024 às 09:35

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 09:35

Para prevenir a obesidade é necessário adotar hábitos saudáveis (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Para prevenir a obesidade é necessário adotar hábitos saudáveis (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) Crédito:
A obesidade afeta profundamente o bem-estar e compromete a qualidade de vida das pessoas. Além disso, está associada ao desenvolvimento de outras doenças, como problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensão, que surgem muitas vezes de forma silenciosa. Para prevenir a obesidade é necessário adotar hábitos saudáveis de maneira gradual e consciente. Pequenas mudanças no dia a dia, como escolher alimentos nutritivos, encontrar prazer na atividade física e cuidar da saúde mental, fazem toda a diferença.

Números da obesidade no Brasil

Além dos impactos físicos, a obesidade afeta diretamente a saúde mental e o bem-estar social, criando um cenário preocupante. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são portadoras da doença. No Brasil, segundo o estudo do Congresso Internacional sobre Obesidade (ICO), até 2044, quase metade da população adulta brasileira (48%) terá obesidade, e mais 27% apresentarão sobrepeso.
A pesquisa revela que, atualmente, 56% dos brasileiros já enfrentam essa condição (34% com obesidade e 22% com sobrepeso). Para o Dr. Alexandre Calandrini, coordenador médico da Sami Saúde, a rotina das pessoas costuma ter vários hábitos que favorecem o ganho de peso.
“A correria diária leva muitos a optarem por alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras, mas pobres em nutrientes. É essencial promover mudanças no estilo de vida que incentivem a atividade física e uma dieta balanceada, não apenas na luta contra a obesidade, mas na prevenção de diversas outras enfermidades”, explica o médico.

7 dicas para prevenir a obesidade

Abaixo, o Dr. Alexandre Calandrini dá dicas sobre como evitar os quadros de obesidade. Contudo, o médico reforça que essas sugestões não substituem o acompanhamento médico. Veja abaixo:

1. Alimentação balanceada

Opte por uma dieta rica em frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras. Evite alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares. Organize suas refeições e lanches para evitar escolhas alimentares impulsivas.

2. Consumo consciente

Preste atenção ao que você come e como se sente durante as refeições. Evite comer por tédio ou ansiedade.

3. Hidratação adequada

Beba bastante água ao longo do dia. Muitas vezes, a sede é confundida com fome.
É importante criar uma rotina de atividades físicas para prevenir a obesidade (Imagem: baranq | Shutterstock)
É importante criar uma rotina de atividades físicas para prevenir a obesidade (Imagem: baranq | Shutterstock) Crédito:

4. Atividade física

Pratique atividades físicas pelo menos 150 minutos por semana. Caminhadas, corridas, natação e dança são boas opções.

5. Sono de qualidade

Priorize um sono adequado, entre sete e nove horas por noite, pois a privação de sono pode influenciar o ganho de peso.

6. Redução do estresse

Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse como: meditação, yoga ou outras atividades relaxantes.

7. Acompanhamento médico regular

Mantenha consultas regulares com o seu médico para monitorar sua saúde e receber orientações personalizadas.
Por Rafaela Peres

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