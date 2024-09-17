Veja quais equipamentos usar para começar a malhar em casa

Conheça equipamentos essenciais para treinar em casa. Crédito: Divulgação

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas têm buscado alternativas para manter a forma sem precisar sair de casa. A prática de exercícios em casa oferece flexibilidade de horários e economia de tempo e dinheiro. Mas, para começar, é importante ter os equipamentos certos que atendam às suas necessidades e objetivos. Neste artigo, vamos detalhar quais são esses itens, como usá-los e algumas dicas para otimizar seus treinos

Quais são os benefícios de treinar em casa?

Além de maior conveniência e economia, ao montar seu próprio espaço de treino , você pode ter mais privacidade e se sentir menos autoconsciente, além de ter mais variedade e personalizar sua rotina e ambiente.

No entanto, é importante ressaltar que também é essencial contar com a orientação de profissionais qualificados. Um personal trainer pode ajudar a garantir que os exercícios sejam executados corretamente, enquanto um nutricionista pode ajustar sua alimentação conforme seus objetivos, como ganho de massa muscular ou perda de peso

Veja lista com itens como kettlebell, halteres e até tapete. Crédito: Divulgação

O que comprar para começar a malhar em casa?

O Clube compilou equipamentos diversificados, recomendados por categoria, para te ajudar a treinar de maneira eficiente.

Treino de Superiores (braços, ombros, costas e peito)

Halteres

Um dos itens mais versáteis da lista. Podem ser utilizados para treinos de bíceps, tríceps, peitoral e ombros. Como exemplos, temos exercícios como o desenvolvimento, elevação lateral e rosca direta, a depender do peso.

Vale lembrar que podem também ser utilizados para intensificar movimentos e até trabalhar inferiores como, por exemplo, no afundo. Uma dica extra é utilizar o halter ajustável, que está em alta, para melhor se adequar à sua rotina e progressão.

Barras de exercício

Outro equipamento muito buscado para exercícios em casa. Seja na forma de barra fixa, indicada para flexões e pull-ups, seja como barra padrão, utilizada desde a remada curvada até o agachamento livre e levantamento terra.

Produtos Barra Fixa De Porta Para Exercícios Ajustável VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO CARREFOUR

Produtos Kit Fitness 20kg + 2 Barras 40cm Rosca + 1 Barra 120cm Presilhas VER OFERTA NA AMAZON

Elásticos de resistência

Versáteis e podem ser usados para uma ampla gama de exercícios de força e flexibilidade. Eles são ideais para quem tem pouco espaço, uma vez que são compactos e leves. Os elásticos ajudam a trabalhar músculos específicos e podem ser usados para aumentar a intensidade dos exercícios.

Treino de Inferiores (pernas e glúteos)

Step

Um equipamento simples, mas muito eficaz para este tipo de treino. Ele pode ser usado para step-ups, saltos, exercícios de resistência e movimentos como o agachamento sumô, de forma que ajuda a melhorar a força das pernas. Além disso, é ótimo para treinos aeróbicos.

Produtos Step de Academia com Regulagem De Altura VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Kettlebell

Um equipamento versátil que pode ser utilizado em agachamentos e outros exercícios para fortalecer pernas e glúteos.

Mini Bands

As mini bands também são famosas pela sua versatilidade, uma vez que podem trabalhar o corpo todo. Com destaque para ativação de pernas, glúteos, braços e intensificação de exercícios. Podem ser usados durante práticas como agachamentos, stiff e elevações de quadril.

Caneleiras

Um equipamento muito utilizado nas academias e também para treinos em casa. As caneleiras, ou tornozeleiras, podem ser utilizadas em exercícios de pernas e glúteos, como extensão, adução e abdução, assim como quatro apoios e até posterior de coxa.

Produtos Par Caneleira Tornozeleira de Peso Punch VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO CARREFOUR

Treinos Aeróbicos

Corda de pular

Pequena, leve e prática de guardar, essa é uma opção prática e com ótimo custo-benefício.

Produtos Vollo Corda de Pular de PVC VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO CARREFOUR

Bicicleta ergométrica

Excelente para exercícios aeróbicos e de resistência. Ela permite ajustar a intensidade do treino, ajudando a melhorar a saúde cardiovascular e ainda queimar calorias. Além disso, é uma opção de baixo impacto, ideal para quem tem problemas nas articulações.

Tapete ou colchonete

Como um item bônus na lista, o tapete ou colchonete podem fazer a diferença. Eles servem para realizar abdominais, alongamentos (muito importantes para evitar lesões durante a prática de exercícios), para praticar yoga e até relaxar.

Como treinar em casa para ganhar massa

Para ganhar massa muscular, diversos fatores devem ser considerados. Entre eles, está uma dieta em superávit junto ao nutricionista e a realização de uma rotina de treino resistido, com o apoio de um personal, que inclua exercícios como agachamentos, afundos, flexões e remadas com progressão de carga. Nesse sentido, aqui estão algumas sugestões de movimentos para acrescentar à sua rotina:

Supino reto com halteres: Trabalha o peitoral e os tríceps.

Trabalha o peitoral e os tríceps. Agachamento com kettlebell: Foca nos quadríceps, glúteos e core.

Foca nos quadríceps, glúteos e core. Rosca direta com halteres: Excelente para os bíceps.

Excelente para os bíceps. Flexões: Um exercício clássico que trabalha o peitoral, ombros e tríceps.

Um exercício clássico que trabalha o peitoral, ombros e tríceps. Remada unilateral com halteres: Indicado para trabalhar dorsais e bíceps.

Qual é o melhor horário para treinar em casa?

Essa é uma dúvida muito frequente, no entanto, não tem uma resposta definitiva: o horário certo varia de pessoa para pessoa. O importante é encontrar um momento que se encaixe na sua rotina e que você consiga fazer de forma consistente. Em outras palavras, o melhor horário é aquele que você consegue manter.

Dito isso, algumas pessoas preferem treinar pela manhã para começar o dia com energia, enquanto outras preferem o final da tarde ou noite, seja para aliviar o estresse do dia, seja por julgar que o corpo estará mais aquecido.

Dicas para o seu treino

01 Divida os exercícios A depender de fatores como o seu condicionamento e costume com a prática de exercícios, pode ser interessante alternar seu treino em dias focados em diferentes grupos musculares (ex: peito e tríceps, costas e bíceps, pernas e ombros). 02 Se atente a progressão de carga Aumente gradualmente o peso dos halteres e kettlebells conforme ganha força e/ou se sente confortável com a carga atual. 03 Não esqueça de se alongar Alongar-se antes e depois dos exercícios ajuda a melhorar a flexibilidade, prevenir lesões e reduzir a tensão muscular.

25%OFF, e Olympikus até 20%OFF. Aqui vai uma dica extra: assinantes do Clube tem descontos exclusivos para te ajudar na prática de exercício. Seja em parceiros como as Casas Bahia, com até, e Olympikus até Vitória Sports Cross Hero Vix , com