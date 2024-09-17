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Exercícios

Veja quais equipamentos usar para começar a malhar em casa

Pensando em começar a se exercitar? Confira dicas e itens selecionados para treinar e cuidar da sua saúde

Públicado em 

17 set 2024 às 15:31
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Conheça equipamentos essenciais para treinar em casa. Crédito: Divulgação
Com a correria do dia a dia, muitas pessoas têm buscado alternativas para manter a forma sem precisar sair de casa. A prática de exercícios em casa oferece flexibilidade de horários e economia de tempo e dinheiro. Mas, para começar, é importante ter os equipamentos certos que atendam às suas necessidades e objetivos. Neste artigo, vamos detalhar quais são esses itens, como usá-los e algumas dicas para otimizar seus treinos.

Quais são os benefícios de treinar em casa?

Além de maior conveniência e economia, ao montar seu próprio espaço de treino, você pode ter mais privacidade e se sentir menos autoconsciente, além de ter mais variedade e personalizar sua rotina e ambiente.
No entanto, é importante ressaltar que também é essencial contar com a orientação de profissionais qualificados. Um personal trainer pode ajudar a garantir que os exercícios sejam executados corretamente, enquanto um nutricionista pode ajustar sua alimentação conforme seus objetivos, como ganho de massa muscular ou perda de peso.
Veja lista com itens como kettlebell, halteres e até tapete. Crédito: Divulgação

O que comprar para começar a malhar em casa?

O Clube compilou equipamentos diversificados, recomendados por categoria, para te ajudar a treinar de maneira eficiente.

Treino de Superiores (braços, ombros, costas e peito)

Halteres

Um dos itens mais versáteis da lista. Podem ser utilizados para treinos de bíceps, tríceps, peitoral e ombros. Como exemplos, temos exercícios como o desenvolvimento, elevação lateral e rosca direta, a depender do peso.
Vale lembrar que podem também ser utilizados para intensificar movimentos e até trabalhar inferiores como, por exemplo, no afundo. Uma dica extra é utilizar o halter ajustável, que está em alta, para melhor se adequar à sua rotina e progressão.
Produtos
Par De Halter Bola Emborrachado 3Kg

Par De Halter Bola Emborrachado 3Kg

Kit Halteres 6 em 1 Peso Musculação até 20kg Ajustável

Kit Halteres 6 em 1 Peso Musculação até 20kg Ajustável

Barras de exercício

Outro equipamento muito buscado para exercícios em casa. Seja na forma de barra fixa, indicada para flexões e pull-ups, seja como barra padrão, utilizada desde a remada curvada  até o agachamento livre e levantamento terra.
Produtos
Barra Fixa De Porta Para Exercícios Ajustável

Barra Fixa De Porta Para Exercícios Ajustável

Produtos
Kit Fitness 20kg + 2 Barras 40cm Rosca + 1 Barra 120cm Presilhas

Kit Fitness 20kg + 2 Barras 40cm Rosca + 1 Barra 120cm Presilhas

Elásticos de resistência

Versáteis e podem ser usados para uma ampla gama de exercícios de força e flexibilidade. Eles são ideais para quem tem pouco espaço, uma vez que são compactos e leves. Os elásticos ajudam a trabalhar músculos específicos e podem ser usados para aumentar a intensidade dos exercícios.
Produtos
Kit Elástico Extensor

Kit Elástico Extensor

Treino de Inferiores (pernas e glúteos)

Step

Um equipamento simples, mas muito eficaz para este tipo de treino. Ele pode ser usado para step-ups, saltos, exercícios de resistência e movimentos como o agachamento sumô, de forma que ajuda a melhorar a força das pernas. Além disso, é ótimo para treinos aeróbicos.
Produtos
Step de Academia com Regulagem De Altura

Step de Academia com Regulagem De Altura

Kettlebell

Um equipamento versátil que pode ser utilizado em agachamentos e outros exercícios para fortalecer pernas e glúteos.
Produtos
Kettlebell Emborrachado Treinamento Funcional - 4 Kg

Kettlebell Emborrachado Treinamento Funcional - 4 Kg

Mini Bands

As mini bands também são famosas pela sua versatilidade, uma vez que podem trabalhar o corpo todo. Com destaque para ativação de pernas, glúteos, braços e intensificação de exercícios. Podem ser usados durante práticas como agachamentos, stiff e elevações de quadril.
Produtos
Kit 5 Faixas Elasticas Mini Band

Kit 5 Faixas Elasticas Mini Band

Caneleiras

Um equipamento muito utilizado nas academias e também para treinos em casa. As caneleiras, ou tornozeleiras, podem ser utilizadas em exercícios de pernas e glúteos, como extensão, adução e abdução, assim como quatro apoios e até posterior de coxa.
Produtos
Par Caneleira Tornozeleira de Peso Punch

Par Caneleira Tornozeleira de Peso Punch

Treinos Aeróbicos

Corda de pular

Pequena, leve e prática de guardar, essa é uma opção prática e com ótimo custo-benefício.
Produtos
Vollo Corda de Pular de PVC

Vollo Corda de Pular de PVC

Bicicleta ergométrica

Excelente para exercícios aeróbicos e de resistência. Ela permite ajustar a intensidade do treino, ajudando a melhorar a saúde cardiovascular e ainda queimar calorias. Além disso, é uma opção de baixo impacto, ideal para quem tem problemas nas articulações.
Produtos
Dream Fitness EX 450 - Bicicleta Ergométrica

Dream Fitness EX 450 - Bicicleta Ergométrica

Tapete ou colchonete

Como um item bônus na lista, o tapete ou colchonete podem fazer a diferença. Eles servem para realizar abdominais, alongamentos (muito importantes para evitar lesões durante a prática de exercícios), para praticar yoga e até relaxar.
Produtos
Tapete Muvin Basics

Tapete Muvin Basics

Como treinar em casa para ganhar massa

Para ganhar massa muscular, diversos fatores devem ser considerados. Entre eles, está uma dieta em superávit junto ao nutricionista e a realização de uma rotina de treino resistido, com o apoio de um personal, que inclua exercícios como agachamentos, afundos, flexões e remadas com progressão de carga. Nesse sentido, aqui estão algumas sugestões de movimentos para acrescentar à sua rotina:
  • Supino reto com halteres: Trabalha o peitoral e os tríceps.
  • Agachamento com kettlebell: Foca nos quadríceps, glúteos e core.
  • Rosca direta com halteres: Excelente para os bíceps.
  • Flexões: Um exercício clássico que trabalha o peitoral, ombros e tríceps.
  • Remada unilateral com halteres: Indicado para trabalhar dorsais e bíceps.

Qual é o melhor horário para treinar em casa?

Essa é uma dúvida muito frequente, no entanto, não tem uma resposta definitiva: o horário certo varia de pessoa para pessoa. O importante é encontrar um momento que se encaixe na sua rotina e que você consiga fazer de forma consistente. Em outras palavras, o melhor horário é aquele que você consegue manter.
Dito isso, algumas pessoas preferem treinar pela manhã para começar o dia com energia, enquanto outras preferem o final da tarde ou noite, seja para aliviar o estresse do dia, seja por julgar que o corpo estará mais aquecido.

Dicas para o seu treino

01

Divida os exercícios

A depender de fatores como o seu condicionamento e costume com a prática de exercícios, pode ser interessante alternar seu treino em dias focados em diferentes grupos musculares (ex: peito e tríceps, costas e bíceps, pernas e ombros).

02

Se atente a progressão de carga

Aumente gradualmente o peso dos halteres e kettlebells conforme ganha força e/ou se sente confortável com a carga atual.

03

Não esqueça de se alongar

Alongar-se antes e depois dos exercícios ajuda a melhorar a flexibilidade, prevenir lesões e reduzir a tensão muscular. 
Aqui vai uma dica extra: assinantes do Clube tem descontos exclusivos para te ajudar na prática de exercício. Seja em parceiros como as Casas Bahia, com até 25%OFF, e Olympikus até Vitória Sports e Cross Hero Vix, com 20%OFF

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