6 receitas de suco detox para iniciar bem a semana

Aprenda a preparar opções nutritivas e deliciosas para desintoxicar o organismo

Suco de morango com cenoura e beterraba. (Amallia Eka | Shutterstock)

Começar a semana com o pé direito é essencial para manter o pique e a disposição durante os próximos dias. E uma ótima maneira de fazer isso é com os sucos detox, pois eles ajudam a eliminar toxinas do corpo. Rico em nutrientes e fibras, ele pode ser preparado com diversos ingredientes saudáveis, como frutas e vegetais.

Por isso, selecionamos 6 receitas de sucos detox para você preparar em casa. Confira!

Suco de morango com cenoura e beterraba

Ingredientes



8 morangos cortados em rodelas

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 laranjas descascadas e cortadas em quatro partes

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, a beterraba , as cenouras, as laranjas, a água e o gelo e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de tomate com limão

Ingredientes



350 ml de água com gás

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

25 ml de suco de limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água e os tomates e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, acrescente o suco de limão e misture bem. Por último, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de salsa com linhaça . (ff-photo | Shutterstock )

Suco de salsa com linhaça

Ingredientes



Suco de 2 limões

60 g de salsa

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de beterraba com cenoura

Ingredientes



1/2 beterraba descascada e ralada

1 cenoura descascada e picada

250 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a beterraba, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de alface com abacaxi

Ingredientes



4 folhas de alface

250 ml de suco de laranja natural

1/2 xícara de chá de salsa picada

3 fatias de abacaxi picadas

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a alface, o suco de laranja, a salsa e as fatias de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida.

Dica: acrescente um pouco de água caso o suco fique muito concentrado.

Suco de cenoura com maçã. ( Gorenkova Evgenija | Shutterstock )

Suco de cenoura com maçã

Ingredientes



1 cenoura descascada e picada

1 maçã descascada e picada

1/2 pepino descascado e picado

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a cenoura, a maçã, o pepino, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida.

