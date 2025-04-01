5 doenças osteomusculares causadas pela obesidade

A obesidade exige atenção integral à saúde, pois pode acarretar doenças que afetam os ossos e as articulações Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

O impacto da obesidade vai muito além das questões estéticas ou do aumento na balança. Trata-se de uma condição que influencia diretamente como o corpo funciona, afetando diversos sistemas — especialmente o esquelético e muscular, responsáveis por sustentar o organismo e permitir os movimentos do dia a dia.

Conforme o médico Marcelo Carneiro, especialista no tratamento da obesidade e médico do reality show Quilos Mortais Brasil, esse problema crônico e global vem acompanhado de consequências sérias para a saúde dos ossos e músculos.

“O excesso de peso sobrecarrega as articulações, especialmente joelhos, quadris e coluna, acelerando o desgaste da cartilagem e favorecendo doenças como a artrose. Além disso, a obesidade está associada à sarcopenia, que é a perda de massa muscular, o que torna o paciente mais suscetível a quedas e lesões”, esclarece.

Doenças osteomusculares causadas pela obesidade

Abaixo, veja algumas doenças osteomusculares que podem ser causadas pela obesidade:

Artrose: degeneração precoce das articulações devido à sobrecarga de peso;

Hérnias de disco: aumento da pressão sobre a coluna vertebral, resultando em compressões nervosas e dores intensas;

Lombalgia: dor crônica na região lombar causada pelo excesso de peso sobre a coluna;

Inflamação crônica: excesso de gordura corporal que promove inflamação contínua, agravando dores musculares e articulares;

Sarcopenia: perda acelerada de massa muscular, aumentando o risco de quedas e lesões, principalmente para idosos.

É possível reverter ou minimizar impactos da obesidade por meio da perda de peso, alimentação balanceada e fortalecimento muscular Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Tratamento e prevenção

A boa notícia é que a adoção de um estilo de vida mais saudável pode reverter ou minimizar os impactos na saúde óssea e articular. “Perda de peso, alimentação balanceada e fortalecimento muscular são essenciais para apoiar no tratamento dessas doenças”, enfatiza Marcelo Carneiro.

O médico do reality Quilos Mortais Brasil explica ainda que o tratamento da obesidade é fundamental para evitar que outras doenças surjam. “Além da cirurgia bariátrica , que, indicada com segurança pode salvar vidas, hoje existem vários outros tratamentos não invasivos que podem tratar a doença e devolver a qualidade de vida aos pacientes”, explica

Marcelo Carneiro reforça que muitas doenças osteomusculares são evitáveis se o paciente cuidar do seu peso. “Não é somente a obesidade que causa problemas nos ossos e articulações, mas o sobrepeso também; por isso, é importante estar atento à balança e ter em mente que não é sobre estética e, sim, sobre saúde integral”, finaliza.