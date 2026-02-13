Uma seleção de produtos para arrasar na maquiagem de carnaval
25 produtos de beleza indispensáveis para o carnaval 2026

Aposte em batons, paletas de sombras, sticks, muito brilho e o que mais você desejar

Publicado em 13/02/2026 às 09h01

É a hora de tirar o glitter da gaveta, apostar em cores que você não usa no dia a dia e se transformar. Mas, entre o calor intenso e as horas de folia, a dúvida é sempre a mesma: como fazer a maquiagem durar e ficar incrível até o fim do dia? Entre as dicas está usar hidratantes em gel ou sérum para não pesar e o protetor solar com toque seco, item inegociável para quem vai para blocos de rua.

Aposte em batons, paletas de sombras, sticks, muito brilho e o que mais você desejar. O iluminador corporal também entra em cena. Escolha um de secagem rápida para deixar pernas e braços com aquele brilho que é a cara do verão. Para te ajudar, selecionamos 25 produtos de beleza indispensáveis para você aproveitar a folia com muito estilo. Confira!

Produtos de beleza para o carnaval
  1. Iluminador Corporal Dourado, da Labotrat. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Paleta Multifuncional Clutch Metals Rosé, de Eudora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Stick Iluminador, da Vizzela. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Batom Vermelho Rouge à Lèvres, da O.U.i. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Sombra Líquida Glitter Lovely Bright, da Fenzza.

  6. Coleção de Glitters, da Catharine Hill. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Lenços de Limpeza Facial Demaquilantes Alchemia Yellow, na Renner. 

  8. Contorno Labial, da Boca Rosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Produtos de beleza para o carnaval
  1. Bruma Iluminadora Find Glow, da BM Beauty. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Paleta de Sombras para Olhos Candy Vibe, da Avon. 

  3. Esmalte Green Fizz, da Mavala Cosméticos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Sombra para Olhos Dazzleshadow, da Mac. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Bronze Goddess Body Splash Shimmer Collection, de Kiss New York. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Hidratante Labial Regenerador Romã, de L’Occitane au Brésil. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Produto Multiuso BT Mallow, de Bruna Tavares. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Paleta de Sombras Electric Glaze, de Ruby Kisses. (COMPRE NA AMAZON)

  9. Stick Multi 3 em 1, de Helene Deon. 
Produtos de beleza para o carnaval
  1. Lápis Retrátil para os Olhos à Prova D'Água, de Mary Kay. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Gel Glitter Faces, de Natura. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Sombra Cremosa em Bastão Quickie Queen, de Too Faced. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Palette Multifuncional Rose Intense, de O Boticário. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Glow Stick Iluminador, da Mascavo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Iluminador Corporal FPS 40, da Ollie. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Lápis Multifuncional 3 Em 1 Rosa Imaginação Toda Colorida, de Quem Disse, Berenice?. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Máscara de Cílios Azul Alegria, de Vult. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

