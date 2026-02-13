25 produtos de beleza indispensáveis para o carnaval 2026

É a hora de tirar o glitter da gaveta, apostar em cores que você não usa no dia a dia e se transformar. Mas, entre o calor intenso e as horas de folia, a dúvida é sempre a mesma: como fazer a maquiagem durar e ficar incrível até o fim do dia? Entre as dicas está usar hidratantes em gel ou sérum para não pesar e o protetor solar com toque seco, item inegociável para quem vai para blocos de rua.
Aposte em batons, paletas de sombras, sticks, muito brilho e o que mais você desejar. O iluminador corporal também entra em cena. Escolha um de secagem rápida para deixar pernas e braços com aquele brilho que é a cara do verão. Para te ajudar, selecionamos 25 produtos de beleza indispensáveis para você aproveitar a folia com muito estilo. Confira!
- Iluminador Corporal Dourado, da Labotrat. (COMPRE NA AMAZON)
- Paleta Multifuncional Clutch Metals Rosé, de Eudora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Stick Iluminador, da Vizzela. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Batom Vermelho Rouge à Lèvres, da O.U.i. (COMPRE NA AMAZON)
- Sombra Líquida Glitter Lovely Bright, da Fenzza.
- Coleção de Glitters, da Catharine Hill. (COMPRE NA AMAZON)
- Lenços de Limpeza Facial Demaquilantes Alchemia Yellow, na Renner.
- Contorno Labial, da Boca Rosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bruma Iluminadora Find Glow, da BM Beauty. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Paleta de Sombras para Olhos Candy Vibe, da Avon.
- Esmalte Green Fizz, da Mavala Cosméticos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sombra para Olhos Dazzleshadow, da Mac. (COMPRE NA AMAZON)
- Bronze Goddess Body Splash Shimmer Collection, de Kiss New York. (COMPRE NA AMAZON)
- Hidratante Labial Regenerador Romã, de L’Occitane au Brésil. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Produto Multiuso BT Mallow, de Bruna Tavares. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Paleta de Sombras Electric Glaze, de Ruby Kisses. (COMPRE NA AMAZON)
- Stick Multi 3 em 1, de Helene Deon.
- Lápis Retrátil para os Olhos à Prova D'Água, de Mary Kay. (COMPRE NA AMAZON)
- Gel Glitter Faces, de Natura. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sombra Cremosa em Bastão Quickie Queen, de Too Faced. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Palette Multifuncional Rose Intense, de O Boticário. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Glow Stick Iluminador, da Mascavo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Iluminador Corporal FPS 40, da Ollie. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lápis Multifuncional 3 Em 1 Rosa Imaginação Toda Colorida, de Quem Disse, Berenice?. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara de Cílios Azul Alegria, de Vult. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.