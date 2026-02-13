25 produtos de beleza indispensáveis para o carnaval 2026

É a hora de tirar o glitter da gaveta, apostar em cores que você não usa no dia a dia e se transformar. Mas, entre o calor intenso e as horas de folia, a dúvida é sempre a mesma: como fazer a maquiagem durar e ficar incrível até o fim do dia? Entre as dicas está usar hidratantes em gel ou sérum para não pesar e o protetor solar com toque seco, item inegociável para quem vai para blocos de rua.



Aposte em batons, paletas de sombras, sticks, muito brilho e o que mais você desejar. O iluminador corporal também entra em cena. Escolha um de secagem rápida para deixar pernas e braços com aquele brilho que é a cara do verão. Para te ajudar, selecionamos 25 produtos de beleza indispensáveis para você aproveitar a folia com muito estilo. Confira!