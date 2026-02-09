Se cuida

12 hábitos e exercícios para reduzir a gordura abdominal de forma eficaz

Entenda como práticas simples podem promover mais saúde e definir o abdômen

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:29

Atividades físicas e mudanças no estilo de vida proporcionam resultados mais eficazes e duradouros na perda de gordura abdominal Crédito: Imagem: BGStock72 | Shutterstock

Seja pela saúde ou pela estética, eliminar gordura abdominal é um desejo comum de muitas pessoas. Independentemente da razão, adotar um estilo de vida com exercícios regulares e hábitos saudáveis não apenas ajuda a alcançar uma barriga mais tonificada, como também traz uma série de benefícios à saúde geral e ao bem-estar emocional.

Além disso, um estilo de vida saudável contribui para prevenção de doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que uma circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm para homens e 80 cm para mulheres indica maior risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral), além de diabetes tipo 2 e hipertensão.

A seguir, confira alguns hábitos e exercícios que ajudam a eliminar gordura abdominal!

1. Tenha uma alimentação equilibrada

Uma alimentação equilibrada envolve a escolha de alimentos naturais e nutritivos. Priorize proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Evite açúcares refinados e alimentos processados, que podem levar ao aumento da gordura abdominal.

“Nosso corpo é uma máquina perfeita e programada para sobreviver. Dessa forma, tudo o que comemos e que não será utilizado pelo organismo é armazenado em forma de gordura, nossa reserva de energia. O importante é saber a quantidade correta e adequada para suas necessidades, de modo a não ter excesso ou deficiência”, explica a nutricionista Kelly Balieiro.

2. Realize treinos de força

O treinamento de resistência, como levantamento de peso e exercícios com o peso do corpo , constrói massa muscular. Músculos são metabolicamente ativos e ajudam a queimar mais calorias, favorecendo a diminuição da gordura abdominal.

3. Faça exercícios aeróbicos

Atividades aeróbicas, como corrida, natação e ciclismo, elevam o ritmo cardíaco e aumentam o consumo de oxigênio. Isso resulta em queima de calorias, contribuindo para a redução geral da gordura corporal, incluindo a abdominal.

“É interessante dar preferência aos exercícios aeróbicos que enfatizem mais a queima de gordura corporal como um todo, por acelerar mais rapidamente as vias metabólicas”, comenta Amanda Aguiar, profissional de Educação Física e fisioterapeuta.

4. Evite o estresse

O estresse crônico pode aumentar os níveis de cortisol, que está associado ao acúmulo de gordura abdominal. Práticas de relaxamento, como meditação, ajudam a reduzir esse hormônio no corpo, melhorando o controle da gordura abdominal.

5. Priorize a ingestão de fibras

Alimentos ricos em fibras, como vegetais de folhas verdes, frutas e grãos integrais, promovem a saciedade e melhoram a saúde digestiva. As opções muito processadas, por outro lado, são de mais fácil digestão e, normalmente, oferecem um aporte maior de calorias. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Dormir adequadamente evita o consumo excessivo de alimentos Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

6. Tenha um sono adequado

Dormir de 7 a 9 horas por noite é crucial. Durante o sono adequado, os hormônios relacionados ao apetite são regulados, evitando o consumo excessivo de alimentos. Além disso, o sono de qualidade melhora o equilíbrio hormonal, reduzindo o estresse e diminuindo os níveis de cortisol, que está associado ao acúmulo de gordura abdominal.

Uma boa noite de sono também contribui para o funcionamento eficiente do metabolismo, permitindo que o corpo queime calorias de maneira mais eficaz, favorecendo, então, a perda de gordura abdominal.

7. Pratique caminhada

A caminhada pode ajudar na perda de gordura abdominal, visto que aumenta o gasto calórico, acelera o metabolismo e reduz o estresse. Também fortalece os músculos abdominais e melhora a saúde geral. Quando alinhada a uma dieta equilibrada, outros tipos de exercícios e hábitos saudáveis, o seu resultado é mais eficaz.

8. Beba água

Beber água ajuda a reduzir gordura abdominal porque suprime o apetite, acelera o metabolismo, melhora a digestão e a desintoxicação, substitui bebidas calóricas, controla a retenção de líquidos e promove um estilo de vida saudável. Assim, contribui para uma ingestão calórica equilibrada e para a perda de gordura na região abdominal. Uma recomendação bastante utilizada é a ingestão de aproximadamente 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal.

A prática de se alimentar conscientemente ajuda a reconhecer os sinais de saciedade Crédito: Imagem: Art_Photo | Shutterstock

9. Faça o controle das porções de alimentos

Comer porções adequadas de alimentos evita excessos calóricos . A prática de se alimentar conscientemente ajuda a reconhecer os sinais de saciedade, evitando o consumo excessivo e contribuindo para a perda de gordura abdominal.

10. Invista no treinamento HIIT

O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) consiste em alternar entre períodos de exercícios intensos e curtos períodos de descanso. Essa abordagem aumenta a taxa metabólica e queima mais calorias em um curto período, promovendo a perda de gordura abdominal .

“Métodos como o HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) mostram que poucos minutos de exercício intenso podem gerar um alto gasto calórico e melhorias no condicionamento cardiovascular”, afirma Ronaldo Vilela Barros, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.

11. Evite o consumo excessivo de álcool

As bebidas alcoólicas são altamente calóricas e, muitas vezes, consumidas em grande quantidade sem que a pessoa perceba. Além disso, o álcool interfere no metabolismo, fazendo com que o corpo priorize a queima das calorias da bebida em vez de queimar gordura armazenada, especialmente na região da barriga. Outro fator é que o álcool pode estimular o apetite e levar ao consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e açúcar.

12. Mantenha uma rotina ativa

Manter uma rotina ativa é fundamental para quem busca eliminar gordura abdominal de forma saudável e duradoura. Isso significa incorporar movimento ao longo do dia, mesmo fora dos momentos dedicados ao exercício físico. Pequenas atitudes, como subir escadas em vez de usar o elevador, caminhar até locais próximos, levantar-se a cada hora no trabalho ou fazer tarefas domésticas, ajudam a aumentar o gasto calórico diário.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta