Home
>
Se cuida
>
10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória

10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória

Veja como alguns nutrientes podem melhorar o funcionamento do cérebro, ajudando na prevenção de doenças

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:32

Uma boa alimentação potencializa memória, raciocínio rápido, clareza de pensamentos e até a capacidade de se expressar (Imagem: Svetlana Khutornaia | Shutterstock)
Uma boa alimentação potencializa memória, raciocínio rápido, clareza de pensamentos e até a capacidade de se expressar Crédito: Imagem: Svetlana Khutornaia | Shutterstock

Manter o cérebro saudável vai muito além de atividades intelectuais, como estudar ou resolver palavras-cruzadas. O que colocamos no prato tem impacto direto no funcionamento da mente, já que certos nutrientes estimulam áreas responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pela clareza de pensamentos. Assim, cada refeição pode ser vista como uma aliada poderosa para preservar e potencializar as funções cognitivas.

Recomendado para você

Estar atento aos sintomas da doença celíaca ou da sensibilidade ao glúten ajuda no diagnóstico

Estações mais quentes podem revelar doenças associadas ao glúten

Veja como alguns nutrientes podem melhorar o funcionamento do cérebro, ajudando na prevenção de doenças

10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória

Umidade, suor e objetos compartilhados podem gerar infecções por fungo

Micose de pele: conheça causas, como tratar e prevenir

A seguir, confira 10 alimentos que ajudam a aumentar o foco, o raciocínio e a memória, favorecendo a saúde do cérebro!

1. Espinafre e brócolis

O espinafre e o brócolis são ricos em ácido fólico, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B , fundamentais para a produção de neurotransmissores e prevenção da fadiga mental. “Vegetais verde-escuros são verdadeiros aliados da cognição. Seus nutrientes ajudam a manter o cérebro ativo e protegido ao longo da vida”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável.

2. Atum

Fonte de ômega-3 (DHA), o atum ajuda a reforçar a comunicação entre neurônios e protege contra o declínio cognitivo.

3. Ovo

O ovo é rico em colina, precursor da acetilcolina, neurotransmissor que favorece memória e foco. “O ovo é um alimento funcional poderoso: uma unidade ao dia já contribui significativamente para manter a função cerebral em alta”, reforça Sabina Donadelli.

4. Frutas vermelhas

As frutas vermelhas, como mirtilo e morango, contêm poderosos antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento cerebral e estimular a plasticidade neuronal.

5. Abacate

Rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, o abacate melhora a circulação cerebral e ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas. “O abacate é um verdadeiro aliado da longevidade cerebral: nutre o cérebro e ajuda a manter a cognição por mais tempo”, destaca Sabina Donadelli.

O iogurte promove o equilíbrio da microbiota intestinal, além de melhorar o humor e a cognição (Imagem: DONOT6_STUDIO | Shutterstock)
O iogurte promove o equilíbrio da microbiota intestinal, além de melhorar o humor e a cognição Crédito: Imagem: DONOT6_STUDIO | Shutterstock

6. Iogurte e kefir

Esses probióticos auxiliam no fortalecimento do eixo intestino-cérebro, promovendo equilíbrio da microbiota intestinal, além da melhora do humor e da cognição.

7. Uva (com casca e semente)

A uva contém resveratrol, antioxidante que protege neurônios e favorece memória e raciocínio.

8. Nozes

As nozes oferecem ômega 3 e vitamina E, essenciais para a manutenção da função cognitiva e redução da inflamação cerebral.

9. Azeite de oliva extravirgem

O azeite de oliva extravirgem é fonte de polifenóis e gorduras boas, que contribuem para a saúde vascular cerebral e a redução do estresse oxidativo.

10. Chá-verde

Rico em L-teanina e catequinas, o chá verde promove relaxamento, concentração e proteção antioxidante ao cérebro, sendo uma ótima opção para quem busca foco e bem-estar mental.

Invista em uma alimentação variada

Uma alimentação equilibrada fornece o combustível necessário para que o cérebro processe informações com rapidez, organize ideias de forma coerente e até favoreça a comunicação mais articulada. “Cada nutriente desses alimentos é uma peça do quebra-cabeça cerebral: proteger neurônios, otimizar neurotransmissores e reduzir o estresse oxidativo significa mais memória, foco e qualidade de vida”, finaliza Sabina Donadelli.

Por Silmara Sanches

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais