Toda gordura no fígado evolui para cirrose? Médica explica os riscos

Nem toda gordura no fígado evolui para cirrose, mas o quadro exige atenção porque o risco de progressão é real se não houver intervenção. A hepatologista Carla Regina Bonadiman diz que. Ela conta que a esteatose hepática costuma ser benigna e assintomática. No entanto, cerca de 20% a 30% dos pacientes podem evoluir para esteato-hepatite associada à doença metabólica (MASH), caracterizada por inflamação e lesão das células hepáticas. "Desses casos, entre 15% e 20% podem progredir para fibrose moderada a grave ao longo de 10 anos, aumentando o risco de cirrose, insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular. Em pacientes com fibrose avançada, cerca de 1 em cada 5 pode evoluir para cirrose em menos de 2,5 anos. Essa condição é atualmente uma das principais causas de transplante hepático nos Estados Unidos".