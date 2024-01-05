Carboidratos engordam? Veja 7 mitos sobre o consumo desse nutriente

O ganho de peso está mais associado ao consumo excessivo de calorias do que especificamente aos carboidratos Crédito: Master1305 | Shutterstock

Os carboidratos são macronutrientes essenciais encontrados em alimentos como grãos, frutas, vegetais, legumes, laticínios e produtos açucarados. Eles são uma das principais fontes de energia para o corpo humano, sendo convertidos em glicose, utilizada pelas células como combustível. Além de fornecer energia, desempenham um papel fundamental no funcionamento do cérebro, sistema nervoso central e tecidos musculares.

A seguir, confira 7 mitos sobre o consumo de carboidratos!

1. Carboidratos engordam

Na realidade, o ganho de peso está mais associado ao consumo excessivo de calorias do que especificamente aos carboidratos. O excesso de qualquer nutriente pode contribuir para o ganho de peso. “As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação e na quantidade e da maneira certa”, ressalta a nutricionista Natália Colombo.

2. Todos os carboidratos são ruins

Carboidratos provenientes de fontes integrais, como grãos integrais, frutas, vegetais e legumes, são essenciais para uma dieta saudável. Eles fornecem fibras, vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do corpo.

“Além disso, o carboidrato é fundamental para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade, compulsão alimentar, sintomas depressivos”, alerta Natália Colombo.

3. Evitar carboidratos é a melhor maneira de emagrecer

Reduzir drasticamente os carboidratos pode levar a perdas de peso rápidas no início, mas dietas extremamente baixas nesse nutriente podem ser difíceis de manter a longo prazo e podem resultar em deficiências nutricionais.

A nutricionista Gabriela Mendes também alerta que em hipótese alguma o carboidrato deve ser excluído dos hábitos alimentares, uma vez que ele é o combustível do nosso organismo, o que nos dá energia para as atividades diárias. “O ideal é trocá-lo pelos grãos integrais e consumi-lo com moderação”, afirma.

4. Os carboidratos são ruins para diabéticos

O tipo e a quantidade de carboidratos importam mais para pessoas com diabetes do que a eliminação completa. Carboidratos complexos e integrais podem ser parte de uma dieta saudável para diabéticos quando consumidos em porções adequadas e em conjunto com outros alimentos.

Segundo a nutricionista Bruna Pinheiro, é importante que a dieta do diabético “seja rica em carboidratos complexos, carboidratos que são mais lentamente digeridos, evitando, assim, as grandes elevações e quedas dos níveis de glicemia no sangue”.

Carboidratos complexos e integrais podem ser parte de uma dieta saudável Crédito: Tatjana Baibakova | Shutterstock

5. Todos os carboidratos são convertidos em açúcar

Carboidratos são convertidos em glicose, mas em diferentes taxas. Os simples, como açúcares refinados, são absorvidos mais rapidamente, enquanto os complexos, como grãos integrais, são digeridos mais lentamente.

6. Os carboidratos são menos saciantes que as proteínas

A saciedade pode variar de pessoa para pessoa. Carboidratos integrais ricos em fibras podem ajudar a manter a sensação de saciedade e fornecer energia constante ao longo do dia.

7. Evitar carboidratos é essencial para uma alimentação saudável

Carboidratos são uma fonte importante de energia para o corpo. A chave está em escolher opções de carboidratos saudáveis, como grãos integrais, frutas, legumes e vegetais, em vez de cortá-los completamente da dieta.