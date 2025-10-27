Malhar em casa: 6 exercícios que dão o mesmo resultado que academia

1 - AGACHAMENTO LIVRE



De acordo com o educador físico Thales Zavarize, o agachamento livre é uma ótima opção para ser realizado em casa sem grandes dificuldades. "Clássico e eficiente. Fortalece pernas e glúteos, e ainda ajuda na postura.", explicou o profissional.



Trabalha: pernas e glúteos

Como fazer: fique em pé, com os pés na largura dos ombros, e desça como se fosse sentar em uma cadeira. Mantenha o abdômen firme e o peito aberto

Resultado: tonifica glúteos, coxas e melhora a postura e equilíbrio

Dica: se quiser deixar mais difícil, segure uma mochila com algum peso

2 - FLEXÃO DE BRAÇO

Recomendado por Nayara Rosa, a flexão de braço não exige nada além do chão e do peso do próprio corpo. Pode ser feita com o apoio dos joelhos ou não.



Trabalha: peito, tríceps, ombros e core

Como fazer: apoie as mãos no chão, alinhadas com o peito, e os pés juntos. Desça o corpo controlando o movimento até quase encostar o peito no chão e empurre de volta

Dica: mantenha o abdômen firme e o corpo reto. Se for iniciante, pode apoiar os joelhos

Resultado: define o peitoral e os braços, além de fortalecer o tronco



3 - ABDOMINAIS (GERAIS)

Os abdominais fortalecem a região do abdômen, o que garante mais estabilidade, menor dor na lombar e mais força em outros exercícios.



Trabalha: abdômen completo

Como fazer: combine variações como a abdominal remador e a canivete.

Remador: deite e sente, tocando os pés.

Canivete: eleve as pernas e tronco juntos.

Dica: respira soltando o ar ao contrair o abdômen

Resultado: melhora o core, define a barriga e estabiliza a lombar



4 - AFUNDO (OU PASSADA ALTERNADA)

Um bom exercício para trabalhar as pernas e glúteo de forma mais isolada e melhorar o equilíbrio, além de ter a recomendação de ambos os profissionais.



Trabalha: pernas, glúteos e equilíbrio

Como fazer: dê um passo à frente e desça até o joelho de trás quase tocar o chão. Suba e repita com a outra perna D

Dica: o joelho da frente deve ficar alinhado com o tornozelo

Resultado: aumenta a força e a firmeza das pernas, além de ajudar a modelar o bumbum



5 - BURPEE

Um exercício completo muito utilizado em treinos de força e também em exercícios aeróbicos. Possui diversos benefícios como a melhora do condicionamento cardiovascular, aumento da queima calórica e o aumento da consciência corporal.



Trabalha: corpo inteiro (condicionamento e força)

Como fazer: comece em pé, agache, apoie as mãos no chão, estique as pernas pra trás (como se fosse fazer uma prancha), apoie o peito no chão e volte estendendo os braços como em uma flexão, para pegar impulso e finalizar com um salto e corpo estendido

Dica: comece devagar, mantendo o ritmo constante

Resultado: melhora o fôlego e acelera o metabolismo



6 - PRANCHA

Exercício coringa, que trabalha diversos músculos. Além disso, fortalece o abdômen e melhora a estabilidade de todo o corpo e a postura.



Trabalha: corpo inteiro

Como fazer: apoie antebraços e pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado dos ombros aos calcanhares.

Dica: comece com 10 segundos e vai aumentando de 10 em 10.

Resultado: fortalece o abdômen e melhora a estabilidade do corpo todo e postura.

