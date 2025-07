Funcionalidade corporal

Entenda por que o treino de glúteos é essencial para sua saúde

Especialistas explicam como fortalecer os glúteos pode prevenir dores, melhorar a postura e aumentar o desempenho em atividades físicas

Ainda segundo Rayani, o fortalecimento também é importante para quem passa muito tempo sentado. "A maioria das pessoas passa muito tempo sentada, o que leva à ' amnésia glútea' , ou seja, os glúteos 'esquecem' como ativar corretamente". Nesse caso, o fortalecimento deve ser feito com exercícios específicos, de forma progressiva, e com atenção à conexão mente-músculo para garantir que os glúteos estejam realmente sendo ativados. >

Para quem corre, pedala ou pratica esportes, treinar glúteos é sinônimo de melhor performance. Mas mesmo quem não pratica esportes se beneficia: levantar peso, agachar para pegar algo no chão ou simplesmente caminhar com segurança são tarefas facilitadas quando esses músculos estão fortalecidos.>

Ao falar de exercícios, os agachamentos são clássicos, mas não suficientes sozinhos. Exercícios como elevação pélvica, avanço e levantamento terra ativam os diferentes músculos da região e devem ser inseridos de forma estratégica no treino. "É importante começar com exercícios de ativação, depois evoluir para exercícios mais complexos e com carga progressiva, sempre com boa execução", diz Francis. >