Crianças podem fazer skincare? Veja riscos e cuidados necessários

Séruns, ácidos, máscaras e outros produtos que fazem parte das rotinas de skincare de adultos também passaram a despertar o interesse das crianças, impulsionados principalmente pelo conteúdo nas redes sociais. Mas reproduzir esses hábitos na infância pode expor uma pele ainda em desenvolvimento a substâncias desnecessárias e aumentar o risco de irritações.





A dermatologista Vanessa Mussupapo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), explica quais cuidados fazem sentido nessa fase e o que deve ficar de fora da rotina. “Na infância, a pele é mais fina, sensível e apresenta maior permeabilidade, características que exigem atenção na escolha dos produtos. Por isso, ao contrário das rotinas extensas popularizadas nas redes sociais, os cuidados básicos costumam ser suficientes: limpeza suave, hidratação e proteção solar”, explica. O orientado é que a criança pode usar sabonete mais suave, o hidratante e o filtro solar.





A popularização do skincare nas redes sociais mudou a relação de muitas pessoas com os cuidados com a pele e aproximou crianças e adolescentes de produtos desenvolvidos originalmente para o público adulto. Para a dermatologista, porém, a infância não é o momento de reproduzir rotinas elaboradas ou testar diferentes ativos.





“Na infância, menos é mais. Para usar cosméticos mesmo, com ativos específicos, só na adolescência”, explica Vanessa.





Produtos destinados à renovação ou ao tratamento da pele adulta, especialmente aqueles com ativos mais potentes, não devem fazer parte da rotina infantil sem indicação médica. Retinol e ácido glicólico, por exemplo, não são indicados para crianças.





Além de serem desnecessários para a maioria das crianças, o uso de vários produtos pode aumentar a possibilidade de irritação e dificultar a identificação da substância responsável por uma eventual reação. A recomendação é que os responsáveis priorizem produtos desenvolvidos para a faixa etária da criança e evitem incorporar tendências de skincare adulto à rotina.



