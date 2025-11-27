Moda

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Ele tem poder revitalizante, hidratante e antioxidante, capaz de reparar a barreira cutânea e retardar os sinais do envelhecimento precoce

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:04

O fucoidan tem despertado o interesse da indústria cosmética por seu alto poder revitalizante, hidratante e antioxidante Crédito: Imagem: brizmaker | Shutterstock

Você já ouviu falar em fucoidan? Originário das profundezas do mar, esse polissacarídeo marinho ainda pouco conhecido no Brasil começa a ganhar espaço nas fórmulas de skincare mais inovadoras. Presente nas algas marinhas marrons que crescem em águas frias, o ingrediente tem despertado o interesse da indústria cosmética por seu alto poder revitalizante, hidratante e antioxidante, capaz de reparar a barreira cutânea e retardar os sinais do envelhecimento precoce.

De acordo com Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, o fucoidan se destaca entre os novos ativos marinhos por atuar de forma multifuncional. “Ele hidrata profundamente , reduz processos inflamatórios e favorece a regeneração natural da pele, o que o torna ideal para quem sofre com sensibilidade ou sinais de estresse cutâneo”, explica.

Além disso, seu poder antioxidante ajuda a neutralizar os efeitos da poluição e da radiação solar, tornando-o um aliado promissor em rotinas voltadas à recuperação e à defesa da pele. “O ingrediente, já utilizado em produtos de skincare coreanos, começa a aparecer em marcas internacionais. No Brasil, ele pode ser encontrado em fórmulas como as da Onul31, da Osang Cosmetic, que aposta na força do fucoidan para restaurar o equilíbrio da pele e garantir hidratação prolongada”, acrescenta Thomas Kim.

Benefícios do fucoidan para a pele

O fucoidan atua em diversos mecanismos de renovação cutânea: estimula os fibroblastos, reforça a matriz extracelular, diminui enzimas de degradação e protege contra a radiação ultravioleta. Também contribui para a retenção de água e o fortalecimento da barreira da pele, promovendo uma aparência mais firme e resistente. “Esses atributos o colocam na vanguarda dos ingredientes marinhos de alta performance”, afirma o farmacêutico.

Quando combinado a componentes como água do mar e niacinamida, o polissacarídeo potencializa a hidratação, melhora a luminosidade e suaviza os sinais visíveis de envelhecimento. “Essa sinergia é muito valorizada nas novas formulações, que buscam textura leve, rápida absorção e ação calmante”, complementa.

O uso contínuo do fucoidan também tem demonstrado resultados expressivos na melhora da firmeza, da elasticidade e do viço da pele. Isso ocorre porque o ingrediente estimula os fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno — e reduz a perda de água transepidérmica (TEWL), contribuindo para uma pele equilibrada e saudável.

O fucoidan ajuda a manter a barreira cutânea saudável Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Um novo momento do skincare

Segundo Thomas Kim, esse tipo de formulação representa um novo momento do skincare no Brasil. “Embora os ingredientes marinhos já estejam presentes em alguns cosméticos, o destaque para o fucoidan traz uma visão mais científica e funcional do cuidado com a pele. Além disso, sua chegada reflete a influência das tendências coreanas, que priorizam barreira cutânea reforçada, hidratação inteligente e texturas leves, voltadas ao bem-estar da pele urbana”, afirma.

O especialista reforça que o interesse crescente por ativos como o fucoidan ajuda a educar sobre a importância de um cuidado mais completo. “Não basta aplicar um hidratante ou protetor solar. É preciso entender que a saúde cutânea começa pela barreira da pele e fortalecê-la é a base para prevenir os sinais de envelhecimento e manter o equilíbrio diário”, finaliza.

Por Denyze Moreira