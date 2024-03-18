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Sintoma da doença

Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Infectologista explica que manchas e coceiras são sintomas da dengue bastante comuns

Publicado em 18 de Março de 2024 às 18:55

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 mar 2024 às 18:55
dengue é uma doença infecciosa febril, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Existem quatro tipos do vírus da dengue e eles são basicamente a mesma coisa em termos de transmissão e quadro clínico.
"O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica a infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital. 

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Os principais sintomas da doença são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo. Alguns pacientes também podem relatar a coceira. 

Saiba como aliviar a coceira da dengue

A infectologista explica que manchas e coceiras são sintomas comuns da dengue. "Pode acontecer em até metade dos pacientes acometidos pela doença", diz.
Martina Zanotti
Martina Zanotti explica como aliviar a coceira Crédito: Jackson Goncalves
"Banhos frios, compressa gelada nos locais que estão coçando e uso de medicamentos chamados anti-histamínicos são as recomendações para aliviar a coceira da dengue"
Martina Zanotti - Infectologista
É comum que, normalmente, a pele do paciente comece a coçar na fase final da doença e dure de dois a três dias. "Acontece porque, na tentativa de eliminar a infecção, nosso corpo produz algumas substâncias, entre elas a histamina, responsável pela coceira". A coceira não acontece em partes específicas do corpo, mas principalmente nas mãos e nos pés. Mas pode acontecer no corpo todo, até mesmo no couro cabeludo.
A dengue não tem um tratamento curativo específico. Ele é realizado via medidas de suporte como hidratação, seja por formulações de soro oral ou hidratação venosa, analgésicos e medicamentos que combatem os sintomas, conforme cada quadro, o que possibilitará o combate e eliminação do vírus pelo organismo do paciente.

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