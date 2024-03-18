Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Os principais sintomas da doença são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo . Alguns pacientes também podem relatar a coceira.

É comum que, normalmente, a pele do paciente comece a coçar na fase final da doença e dure de dois a três dias. "Acontece porque, na tentativa de eliminar a infecção, nosso corpo produz algumas substâncias, entre elas a histamina, responsável pela coceira". A coceira não acontece em partes específicas do corpo, mas principalmente nas mãos e nos pés. Mas pode acontecer no corpo todo, até mesmo no couro cabeludo.