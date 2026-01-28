Check-up em dia: veja os exames de rotina para cuidar da saúde

Um exame de sangue completo é uma das primeiras medidas que devem ser tomadasExame de sangue Crédito: Shutterstock/ Ken stockerShutterstock/ Ken stocker

Com o início de 2026, muitas pessoas têm o impulso de estabelecer novas metas e objetivos, mas antes de seguir com o ano, é essencial dedicar um momento à saúde. A médica Hayda Brandão, do Kora Saúde, conta que começar o ano com cuidados preventivos é o passo inicial para garantir bem-estar ao longo dos próximos meses.

A verdade é que a prevenção é sempre o melhor caminho. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 80% das doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 derrames poderiam ser evitadas com a detecção precoce. E é justamente essa a intenção do check-up: fazer um diagnóstico completo, de forma que, se algo não estiver bem, possamos tratar logo no início.

"O check-up é uma ferramenta essencial para detectar qualquer alteração ainda no começo, antes que vire um problema maior. Nosso trabalho é oferecer mais do que exames: é proporcionar um cuidado completo, que vai além do diagnóstico e vai até a orientação contínua".

A especialista ressalta que muitos problemas de saúde podem ser silenciosos, e muitas vezes, as pessoas só procuram ajuda quando já enfrentam sintomas graves. Por isso, ela recomenda que as pessoas aproveitem o início de 2026 para realizar alguns exames preventivos essenciais.

Um exame de sangue completo é uma das primeiras medidas que devem ser tomadas. Este exame permite avaliar os níveis de colesterol , glicose, função hepática e renal, além de detectar condições como anemia e diabetes, que podem ser controladas se detectadas precocemente. "A identificação de níveis elevados de glicose, por exemplo, pode prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma condição que muitas vezes passa despercebida até atingir estágios mais avançados".

Outro exame fundamental é o controle da pressão arterial . A hipertensão, muitas vezes chamada de "assassina silenciosa", é uma das principais causas de doenças cardíacas e derrames. "A pressão alta pode não apresentar sintomas evidentes, mas seus efeitos no longo prazo são devastadores. Medir regularmente a pressão arterial é essencial para detectar qualquer alteração antes que ela cause danos significativos ao coração e aos vasos sanguíneos", explica Hayda.

Além disso, é importante monitorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, uma vez que esses fatores estão diretamente ligados a doenças cardiovasculares. Um exame simples pode fornecer informações cruciais sobre o risco de problemas cardíacos e permitir a adoção de mudanças no estilo de vida ou tratamentos preventivos.

Hayda também destaca a importância de exames de imagem, como a ultrassonografia abdominal, que verifica órgãos vitais como fígado, pâncreas e rins. Esses órgãos podem estar sujeitos a condições que, se não tratadas, podem evoluir para doenças mais sérias. "Realizar uma ultrassonografia no início do ano é uma maneira de garantir que tudo esteja funcionando corretamente e que não haja nada fora do normal".