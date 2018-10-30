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Yasmin Brunet aposta no cabelo de algodão doce e surpreende seguidores

Agora, a top investe nas mechas coloridas, e já conquistou adeptos por aqui
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 17:10

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 17:10

A modelo já teve os cabelos rosa. Mas agora aposta na tendência das mechas coloridas, o "cotton candy hair" Crédito: Reprodução/ Instagram
Depois de inovar com o rosa, e influenciar milhões de fãs com seu estilo, Yasmin Brunet postou hoje (30) um vídeo em que mostra seu novo visual: mechas ultra coloridas.
Na publicação ela se surpreende com o estilo dos fios. "Cabelo de algodão doce" escreveu na legenda.
>5 tendências de beleza das passarelas do SPFW para usar agora 
A moda dos fios coloridos não é de hoje, e muitas famosas como as irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner, a cantora Halsey, e Rihanna já são adeptas da tendência, e fazem diferentes inovações nos fios durante o ano. 
Maria Magalhães deixou os fios loiros e apostou no rosa Crédito: Acervo pessoal
Por aqui, o estilo também já é querido por muitas, como é o caso da universitária Maria Magalhães, que depois de pesquisar sobre a tendência no Instagram, optou por pintar todo o cabelo de rosa. "Sempre quis pintar o cabelo dessa cor. Mas como não via muita gente com os cabelos rosa, nunca tive a coragem de fazer a mudança", explica ela. 
A universitária conta que também testou a cor nos fios antes de pintar. "Descobri uma cera colorida para os cabelos, e assim que passei o rosa, me apaixonei e decidi", relata. 
Maria coloriu os fios em casa, e optou por uma tinta tonalizante de fixação baixa. "Preferi um tonalizante mais fraco, caso eu me arrependesse. Mas acabou que amei o estilo e agora estou pintando quase toda semana", conclui a universitária. 

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