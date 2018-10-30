Yasmin Brunet aposta no cabelo de algodão doce e surpreende seguidores

A modelo já teve os cabelos rosa. Mas agora aposta na tendência das mechas coloridas, o "cotton candy hair" Crédito: Reprodução/ Instagram

Depois de inovar com o rosa, e influenciar milhões de fãs com seu estilo, Yasmin Brunet postou hoje (30) um vídeo em que mostra seu novo visual: mechas ultra coloridas.

Na publicação ela se surpreende com o estilo dos fios. "Cabelo de algodão doce" escreveu na legenda.

A moda dos fios coloridos não é de hoje, e muitas famosas como as irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner, a cantora Halsey, e Rihanna já são adeptas da tendência, e fazem diferentes inovações nos fios durante o ano.

Maria Magalhães deixou os fios loiros e apostou no rosa Crédito: Acervo pessoal

Por aqui, o estilo também já é querido por muitas, como é o caso da universitária Maria Magalhães, que depois de pesquisar sobre a tendência no Instagram, optou por pintar todo o cabelo de rosa. "Sempre quis pintar o cabelo dessa cor. Mas como não via muita gente com os cabelos rosa, nunca tive a coragem de fazer a mudança", explica ela.

A universitária conta que também testou a cor nos fios antes de pintar. "Descobri uma cera colorida para os cabelos, e assim que passei o rosa, me apaixonei e decidi", relata.